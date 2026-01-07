綠：藍白卡關總預算 TPASS恐停擺犧牲通勤族權益

（中央社記者葉素萍台北7日電）今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS補助。民進黨立委王義川今天與北北基桃市議會黨團幹部，共同呼籲國民黨、民眾黨立委儘速審查總預算案，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。

王義川、民進黨台北市議會黨團幹事長顏若芳、新北市議會黨團前總召張維倩、桃園市議會黨團總召李宗豪、基隆市議會黨團總召曾怡芳上午在民進黨中央黨部召開「TPASS no PASS！藍白擋總預算為難通勤族」記者會。

記者會一開始，先為在花蓮外海失聯的F-16V飛官集氣、加油。

王義川說，截至目前，立法院還沒有審查中央政府今年度總預算。國防、交通與公共服務皆依賴預算正常運作，立法院長期卡關不僅影響民生，也對第一線人員造成壓力，藍白立委應以國家與人民為念，儘速讓總預算進入審查。

王義川表示，雖然這幾天有人說「1200現在還在用啊，今天刷捷運還刷得過啊」，但TPASS政策是由中央補貼票價差額，總預算遲未審查，補助無法撥付，目前僅靠運輸業者先墊付支撐，已承受財務壓力，若持續卡關，最終受害的是廣大通勤乘客。

顏若芳表示，國民黨稱「沒關係，很多預算是可以從去年沿用」，但是TPASS第二階段屬新興計畫，必須仰賴總預算通過才能執行，通勤族權益掌握在立院藍白手中。

顏若芳批評，台北市長蔣萬安未積極要求北市立委履行審查責任，無助於解決TPASS斷炊危機，呼籲藍白立委回到立院審預算，「TPASS能不能PASS」，就看藍白審不審預算。

張維倩表示，新北市長侯友宜不能因為是任期最後一年，就雙手一攤擺爛不管，呼籲保障人民通勤權益，別讓通勤族成為政治鬥爭下的犧牲品。

李宗豪說，藍白立委政治鬥爭，犧牲人民通勤福利，希望所有受影響的通勤民眾打電話到區域立委辦公室，叫立委們回到立法院好好開會、好好審議國家總預算。

曾怡芳表示，基隆通勤族高度仰賴台鐵與客運，TPASS若中斷，首當其衝的就是學生與上班族，呼籲不要讓通勤族成為政治對立下最無辜的犧牲品。（編輯：萬淑彰）1150107