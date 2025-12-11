綠：藍見AIT曾表達支持國防預算 盼說到做到

（中央社記者林敬殷台北11日電）民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，保衛國家安全是立法院朝野黨派共同的職責，國民黨過去與美國在台協會官員見面時表達支持軍購，希望國民黨說到做到，不要說一套做一套。

總統賴清德日前宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受媒體專訪時說，這是透過嚇阻提升和平的重要一步，有信心台灣各政黨將爲了提高國防支出而團結一致；當立法院進入預算審查階段時，很期待能回答立法機構的各項問題。

廣告 廣告

鍾佳濱上午在立法院舉行輿情回應記者會，面對媒體詢問表示，民主國家各政黨可以對國家政策有不同看法，但對外來的侵略跟武力威脅，應該團結一致。

鍾佳濱說，谷立言受訪時曾提到，美國對民主同盟國家，都願意盡最大努力提供必要防衛自身的武器，台灣的軍購也是美國非常重視的。過去國民黨多次跟AIT官員見面，也表達這樣肯定的態度，希望國民黨「說到做到」，不要到AIT說一套，回立法院開記者會又是一套。

鍾佳濱表示，與其聽國民黨說什麼，大家都等著看國民黨做什麼。保衛國家安全、護衛中華民國及台灣2300萬人民，是立法院不分朝野黨派共同的職責，呼籲藍白「說到要做到」。（編輯：謝佳珍）1141211