綠：貼標籤無助國防發展 若有不法歡迎提告

（中央社記者林敬殷、王揚宇台北15日電）國民黨立委質疑福麥國際室內裝修公司取得國防部上億火藥原物料標案，引發討論。民進黨立法院黨團今天表示，貼標籤無助國防發展，若有不法，歡迎提告，爆料應拿出證據，不是一再惡意攻擊。

國民黨立委近日指出，日前被爆料得標國防部RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案的福麥國際室內裝修公司，今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案，要求相關單位說明室內裝修公司為何可得標上億元的國防標案。

廣告 廣告

民進黨團上午在立法院舉行記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，如同國防部長顧立雄先前所說，這20幾年來，國軍軍品採購包括火藥、原料等，都是依規定、依合約，不管公司名稱、地址、營業項目，只要符合合約規定，最後能取得當地國政府的輸出許可、取得經濟部認可、原廠認證，就可以履約。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤指出，過去做了什麼，現在就不能投入什麼，這是非常錯置的邏輯，也是不正確觀念。貼標籤無助國防發展，強化軍工產業才是台灣現階段最重要的國家利益，反對污名化參與軍工產業採購廠商，這是惡意的政治攻擊。

吳思瑤說，台灣發展國防自主就是要開放參與，打造更多方參與的國防供應鏈，採購制度要防弊，更要能夠興利，廠商是要看能不能取得合格的資格、取得國際原廠輸出許可，在公平競爭原則下，資格沒問題，再進入履約能力的檢驗。

吳思瑤表示，如有不法，在採購標規上可以予以行政處罰，移送司法也能調查真相，各方也可以檢舉，但請在野黨停止惡意爆料。

民進黨立委沈伯洋指出，奧地利水晶大廠施華洛世奇生產狙擊鏡，韓國的韓華集團是保險、百貨業，旗下是生產K9自走砲，都是跨界軍工的國際標竿。台灣的千附精密過去是製鞋業，現在是愛國者三型飛彈的關鍵零組件供應商。

沈伯洋表示，國民黨不應利用資訊落差來造謠，造成民間不敢跟政府合作。

民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白現在的做法是以打弊之名，行阻止國防發展之實，讓廠商不敢投入國防產業自主發展。

國民黨立委王鴻薇質疑取得國防部多項標案的某廠商有詐欺案底，鍾佳濱說，王鴻薇應拿出夠份量的證據。（編輯：謝佳珍）1141215