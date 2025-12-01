綠「送救生圈」戰深水區！蔣：我是台灣人「中華民國國民」

台北市長蔣萬安到議會接受市政質詢，民進黨議員洪健益先送上救生圈當禮物，他說這是為了蔣萬安的政治路保命。（圖／東森新聞）





台北市長蔣萬安到議會接受市政質詢，民進黨議員洪健益先送上救生圈當禮物，他說這是為了蔣萬安的政治路保命，更喊話蔣萬安面對深水區議題也要直球對決，還當場追問怎麼看國民黨主席鄭麗文的中國人立場，對此蔣萬安回應自己是台灣人，也是中華民國國民。

台北市議員(民)洪健益vs.台北市長蔣萬安：「救生圈，沒有消遣你的意思，但是要提醒你，這個救生圈人家說，古有枯木救命，今有泳圈保命。」

送上救生圈，希望蔣萬安回應議題能更正面直接。

台北市議員(民)洪健益vs.台北市長蔣萬安：「我承認你很帥，很有個性很有型，但是遇到政治的深水區，你不得不面對，我希望你直球對決。」

但在這片名為政治的汪洋中，就怕同黨同志的發言，一不小心就讓自己被拖下水。

台北市議員(民)洪健益vs.台北市長蔣萬安：「國民黨主席鄭麗文說，讓台灣人自豪地說，我是中國人，這個到底是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人，（我是台灣人，也是中華民國國民）。」

敏感的兩岸立場，還包括近期民眾黨，新住民委員會主委陸配徐春鶯因反滲透法等罪遭到羈押，簡舒培就提及蔣市府任內曾經聘任徐春鶯擔任北市新住民委員會委員。

台北市議員(民)簡舒培vs.台北市長蔣萬安：「是不是因為你接受了徐春鶯，所以中國才讓你去上海參加雙城論壇。」

質疑北市府和徐春鶯關係，但蔣萬安強力回擊。

台北市議員(民)簡舒培vs.台北市長蔣萬安：「（你們也曾經聘過共產黨員寧家榮），民進黨沒有雙標擔任你們的委員，她沒有反滲透的問題，她也沒有被收押，（那議員也不用開上帝的視角），那所以你不要問A答B，我們當時這個時間點也有去告誡她，蔣萬安市長，請你不要吃到黃國昌委員的口水，（所以請簡舒培議員，用一樣的標準，不要雙標）。」

除了兩岸議題備受關注，日本天后濱崎步上海開唱被取消，蔣萬安也招手歡迎天后。

台北市議員(民)簡舒培vs.台北市長蔣萬安：「我們歡迎濱崎步來，而且會繼續給她更多的驚喜，我們相不相挺所有的日本人，當然日本的任何歌手表演團體，我們歡迎他來台北開演唱會。」

各種議題蔣萬安謹慎回應，就怕一不小心影響2026連任機率。

