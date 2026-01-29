綠：鄭麗文把敵人當親人 不應跟施暴者站同一邊

（中央社記者林敬殷台北29日電）國民黨主席鄭麗文昨天表示，美國曾是恩人，大陸是親人，不需要在美中之間選擇。民進黨立法院黨團今天表示，中國時常派機艦擾台，是台灣的敵人，鄭麗文把敵人當親人，被家暴的人不應該跟施暴者站在同一邊；至於把美國比喻是恩人也大可不必，國家間平等往來，都是友人。

鄭麗文昨天在國民黨中常會中表示，有朋友向她提到，「美國曾經是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，中華民國從二戰之後，絕對不會忘記美國情誼，因為大家不是忘恩負義的人，但大陸是大家的親人，絕對做不出骨肉相殘的事情，所以不需要在美中之間選擇，兩岸和解也能帶來美中合作。

廣告 廣告

民進黨團副幹事長范雲表示，如果中國是親人，那這位親人每天對台灣情緒暴力，威脅肢體暴力，是家暴，鄭麗文什麼時候對家暴的親人有過一聲譴責，甚至還站在家暴這一方譴責受害者，被家暴的人不應該跟施暴者站在同一邊。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，鄭麗文的說法，讓人有很多問號。中國一天到晚派軍機共艦擾台，在台灣人民心目中是敵人，鄭麗文居然會把敵人比喻成親人，「別忘了，中共跟解放軍真的就是威脅台灣國家安全的敵人。」

鍾佳濱表示，儘管兩岸人民希望和平交流，但是只要中國國家主席習近平一天不放手，只要中國國台辦一天不停止嗆聲，只要解放軍共機共艦不停止擾台，台灣怎麼可能把這樣的敵人當作親人，難道鄭麗文要認賊作父嗎。

鍾佳濱指出，至於把美國比喻是恩人，他覺得大可不必，任何國家是平等的往來，都是友人。台灣有益於對方，對方有益於台灣，大家就平等交往，共同互惠；再者，鄭麗文口中說美國是親人，卻大舉散播疑美論、仇美論，那豈不是恩將仇報嗎。（編輯：翟思嘉）1150129