綠「黨內互打」 台南市長選戰3強最新民調曝

民進黨台南市長初選將於12日至14日啟動，根據《鋒燦傳媒》「2026年台南市長初選民調」，民進黨立委陳亭妃以56.2%，輾壓國民黨立委謝龍介的23.7%；綠委林俊憲則以50.6%同樣勝過謝龍介的31.4%。顯示綠營2人選都能大幅勝過謝龍介。另外，交叉分析可看出，林俊憲獲得80.6%泛綠選民支持，陳亭妃則有76.0%，在誤差範圍內。

透過交叉分析可見，林俊憲主打「黨內互打」，想要號召「正綠軍」歸隊，獲得80.6%泛綠選民支持，但是陳亭妃也有76.0%支持度，尚在誤差範圍之內。不過，林俊憲在中間選民的支持度大幅流失，只有16.7%，陳亭妃則明顯提升，有36.2%。

《鋒燦傳媒》民調採家用電話訪問，以電話資料庫系統隨機抽樣，訪問時間為2025年12月29日至30日，調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1204，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，最後依性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

