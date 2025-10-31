綠2大咖挺林岱樺！他驚呼：「這人」被放棄
[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，引起高度關注；對此，國民黨議員詹江村表示，總統賴清德愛將、綠委王義川也在社群相挺，看來民進黨已經放棄邱議瑩，「丞相起風，今晚出大事了！」
詹江村29日晚上在臉書發文表示，「自從高雄『邁瑩大峽谷』被揭露之後，邱議瑩的民調就一路直直落；近日邱議瑩又因為掌摑案，被法官認為是連續掌摑慣犯，因而被求刑，更是重創玉女形象。」
詹江村分析，這使民進黨不得不逼出大招，轉挺林岱樺，「賴清德愛將，大兵王義川直接社群相挺，林佳龍更是幫林岱樺的助理費洗地，說她是不貪不取，民進黨議員也紛紛讚揚林岱樺服務落實。」
詹江村狠酸，「看來柯志恩已經打得邱議瑩連滾帶爬，滿地找牙，抬不起頭，這也迫使民進黨，不得不死馬當作活馬醫，放棄邱議瑩，全力相挺深陷助理費泥淖的林岱樺。」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
表態相挺被關切！綠大咖不敢幫站台紛紛道歉 林岱樺發文回應了
記不住教訓！新北某養豬場被抓包「還用廚餘餵豬」 最慘下場曝光
蒲亭不是獨裁者？「嘴秋官員」小心了！名醫揭1事實嗆：會被修理
其他人也在看
媒體人轟：真的提名林岱樺 黨主席要下台
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，其他正國會要角包括綠委王義川、新北市議員卓冠廷，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林佳龍「這個階段」為何該挺林岱樺？黃暐瀚揭其中緣由：一點都不驚訝
外交部長林佳龍在臉書公開表態，支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起議論。資深媒體人黃暐瀚透露，自己對此「一點都不驚訝」，並分析林佳龍在敏感時機力挺林岱樺的原因。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
林岱樺拚初選 支持者炸鍋！四叉貓公開表態：我挺「這2人」選高雄市長
外交部長林佳龍近日在臉書公開表態，支持有意角逐下屆高雄市長黨內初選的民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」，引起各界議論。身為高雄選民的網紅四叉貓日前直喊，「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已」，隨後發文說「為了避免林岱樺未來成為高雄市長，我這次得公開表態了！」他支持立委賴瑞隆或邱議瑩參選。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
2藍委涉罷綠委幽靈連署遭起訴 鄭麗文批賴清德：獨裁心態讓人嘆為觀止
國民黨組發會主委許宇甄及山地原住民立委盧縣一等9人，都因罷免民進黨原住民立委伍麗華時被控涉及偽造文書，今天（31日）遭屏東地檢署起訴。國民黨主席當選人鄭麗文表示，民進黨其實一直都想要「團滅」在野黨，不中廣新聞網 ・ 6 小時前
真的嗎？傳被鄭麗文點名接藍營黨團總召 林德福反應曝光
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨準主席鄭麗文，將在明（1）日於全代會正式接任職務，她近日不僅公布兩波黨務人事安排，今（31）日更被媒體《鏡週刊》報導，她曾向立法院系統探詢總召事宜，由於現任總召傅崐萁將在明年1月底任滿2年，按照內規將要改選，而鄭麗文更一度脫口稱：「大家覺得林德福怎麼樣？」。對此，林德福上午被堵訪反應曝光了！民視 ・ 13 小時前
習川會沒談台灣！中美釋放震撼信號？旅美學者：台灣要做好最壞準備
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今（30）日於南韓的峰會結束後，川普說，雙方在「在許多事項上達成共識」，並強調沒有談到台灣。對此，旅美教授翁履中直言，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。中天新聞網 ・ 1 天前
卓冠廷公開發文挺林岱樺惹議 致歉：黨發言人應中立公正
民進黨發言人卓冠廷日前在社群發聲，為有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會。卓冠廷今天再度發文說，身為黨發言人應中立公正，他身負黨務卻針對黨內初選事宜公開表態，必須誠懇向大家致歉，也收回日前的表態。民進黨祕書長徐國勇表示，所有黨工包括發言人在內，在黨內初選過程中，必須嚴守中立。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
百大旅美台將》當年光速升上大聯盟 倪福德以「打遊戲」妙喻
2008年中信鯨解散，中信左投倪福德頂著中職新科三振王光環，放棄加盟兄弟象，選擇與美職老虎簽約，2009年成為第1位從中職成功挑戰大聯盟的台灣球員，兩年大聯盟生涯累計出賽58場，戰績0勝1敗、防禦率4.33。倪福德透露，當年在屏東高中曾和楊騏嘉在屏東球場接受美職舊金山巨人測試，只是巨人球團嫌他身材太自由時報 ・ 17 小時前
遭爆花近1億元買救災便當！花蓮縣府蒐證嗆告 胡仁順發聲：要告來告我
花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。花蓮縣議員胡仁順近日公開災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，直言非常驚嚇，因為救災28天的餐費竟然花近億元，質疑縣府每天真有發出3萬個便當。花蓮縣政府發聲明澄清，並揚言依法蒐證。對此，胡仁順回擊：「不用去告誰，要告來告我！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
明天上任黨主席 鄭麗文：地方黨部人事安排大致底定
（中央社記者王承中台北31日電）國民黨主席當選人鄭麗文今天表示，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一她真正上工第一天就會正式對外宣布。有關台北市黨部主委人事，的確有跟前任黨部主委黃呂錦茹密切溝通，希望能夠妥善安排這個職位。中央社 ・ 7 小時前
武統中配遭撤國籍！她揭內幕大讚華碩這群人
[NOWnews今日新聞]陸委會昨（30）日證實，鼓吹武統的中配錢麗已於8月25日被除籍，現回到居留狀態。對此，科技專家許美華揭露，看到這個新聞，覺得大快人心！要不是華碩一群正義、熱血的員工前後接力、...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
國道驚傳3車追撞 勞斯萊斯「幻影」車頭凹陷！粗估維修費破300萬
國道警方指出，整起車禍初步研判疑似車陣回堵時，後方車輛未保持安全距離、未注意車前動態，導致連環追撞，共3車受損。事故發生後，國道警察立即封鎖內側車道，並通知拖吊車排除，所幸整起追撞事故無人員受傷。警方提醒，應保持安全距離、隨時注意車前狀況，以免因一時疏忽造...CTWANT ・ 3 小時前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
中共害怕的女人來了！習近平看稿念沒笑容 見高市早苗30分鐘結束
日本首相高市早苗之前被部分外媒形容是「中共最害怕的女人」，因為高市的保守反中立場較為鮮明，也讓外界擔憂中國與日本的關係會出現變化。日本外務省宣布今（31日）稍早宣布，高市將透過南韓APEC場合，在今天下午與中國國家主席習近平進行兩國元首會談。鏡報 ・ 6 小時前
控「大罷免釀非洲豬瘟」 國民黨團提案譴責卓揆
非洲豬瘟議題在立法院引發朝野激烈攻防，國民黨與民眾黨立院黨團今天對行政院長卓榮泰提出三項譴責案，其中一案為非洲豬瘟譴責案。國民黨認為賴政府忙於大罷免而導致阻絕境外破功，造成非洲豬瘟疫情，但民進黨則反駁指出破口是台中市政府。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
川習會更新／會談結束！川普對習近平悄悄話未獲回應 返美途中洩細節
眾所矚目的「川習會」今天(30日)於南韓釜山登場！美國總統川普與中國國家主席習近平稍早會面結束，離開貴賓樓。據外媒快訊，目前人在空軍一號、返美途中的川普，面對記者會達侃侃而談，透露對中關稅降至47%等協議細節，更對此次會面感到非常滿意，在滿分10分的評價中，給出12分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林佳龍挺林岱樺不必驚訝？黃暐瀚分析他背後可能想法
[Newtalk新聞] 民進黨正國會派系掌門林佳龍前日公開發文力挺立委林岱樺參選高雄市長，正國會成員紛紛跟進，引發大量綠營支持者不滿，為2026選舉打響第一炮。資深媒體人黃暐瀚認為，林佳龍身為派系掌門，這一點都不驚訝，並點出他背後可能的想法。 對於民進黨支持者對林佳龍對林岱樺大感不滿，也有人問及黃暐瀚是否感到驚訝，黃暐瀚直言「不驚訝，一點都不驚訝」，因林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，你要先力挺同志、相信同志。 黃暐瀚認為分析，之後會有兩個狀況，致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長：首先是民調不是第一；第二點是廉政會不予提名（被判有罪）。 黃暐瀚認為到那個時候，民進黨最擔心的，就是沒提名的人不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。真到這個時候，誰能Hold住局面？他斷言，只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」，才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。 黃暐瀚強調，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，至於這樣力挺會不會受傷？不在考慮之列。查看原文更多Newtalk新聞報導林佳龍再挺林岱樺：基層深耕、受到廣大人民支持 正國會突表態挺林岱樺選高雄市長！綠營支持者不滿 李正皓有不同看法新頭殼 ・ 14 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前