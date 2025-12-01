綠2014禮讓柯文哲錯了？張景森轟事後諸葛：北市選戰哪次打更好

行政院前政務委員張景森今日在其社群平台直言，那些說2014禮讓前白北市長柯文哲錯了的人，是事後諸葛與歷史失憶的方便說法，雖然自己對柯文哲也很感冒，但他始終認為2014支持柯文哲是百分之百正確的事情。

張景森始終認為2014支持柯文哲是百分之百正確的事情。（圖取自柯文哲臉書）

張景森今天（1日）在臉書發文表示，可能很多人知道，小弟本人在2014年的時候支持柯文哲，並且全力投入柯文哲的選舉。後來柯文哲跟綠營鬧翻，綠營對他很感冒。每次吃飯，話題總是圍繞在柯文哲的鳥事。然後餐後的娛樂就是嘲笑小弟說：「看，景森，都是你啦」！搞得他苦笑不得，只好做尷尬狀！

廣告 廣告

張景森直言，其實自己對柯文哲的幹醮不會比一般綠營少，但他始終認為2014支持柯文哲是百分之百正確的事情！把 2014 禮讓柯文哲當成民進黨的錯誤，不是嚴格的歷史分析，而是事後諸葛，認知抽取式的方便結論。

張景森指出，回到2014的真實情境，當時太陽花運動剛結束，青年政治意識翻轉。大家都知道台北市基本盤藍大於綠，大連艦隊聲勢浩大。民進黨自推候選人明顯勝率有限。柯文哲以醫師形象白色力量，對藍營和中間選民有明顯穿透力。禮讓柯文哲是非常合理的選擇，而且的目標很清楚：聯合先攻下首都、打破藍營長期壟斷、帶動全國的選情。

行政院前政務委員張景森。（圖/資料照）

張景森進一步指出，而結果呢？柯文哲當選市長，全國選舉民進黨大勝。挫敗了國民黨執政的氣勢，2016 大選綠營世紀大戰，再度贏得政黨輪替。「今天的綠營」因為對柯文哲、民眾黨感到不滿，就說「當時的綠營」禮讓是錯誤，這只是在吹牛自己料事如神，早就看穿柯文哲未來會如何如何。根本忘掉了當時的政治結構和民意脈動，而把複雜歷史壓平，方便自己失憶而已。

張景森請問，綠營在台北市的選戰有哪一次比那一次打得好？DPP該檢討的不是當年的禮讓，而是後來跟柯文哲雙方的互動。更需要反省的是為何2014後，十多年來民進黨沒能把那股選民續接，而讓那股力量跑去支持時代力量、和民眾黨，甚至於跑回國民黨？

圖為柯文哲（中）交保後，從新竹老家返回台北住家，在門口與支持者擊掌加油。（圖/資料照）

張景森直言，責任不應該放在過去的一次合作，而應該放在後來跟柯文哲的政治合作為何失敗。柯文哲是個怪咖不容易跟人合作，這當然是一個很重要的因素。但是民進黨裡面有沒有派系私心，故意在搞柯文哲？照自己看來，柯文哲後來走自己的路，其實並不是必然的結果。

張景森感嘆，因為柯文哲太有戲了，太好聊了，10年來大家看到綠營政媒的政治能量全部都用來打柯。黨內聚會、吃飯聊天、爬山的時間，話題都離不開柯文哲，網路電視三餐談柯文哲，令人覺得這個黨好像沒有什麼正常娛樂了。結果黨的對手是網紅，自己就變成網紅，今天甚至於連政策跟發言人都網紅化了。

張景森更感嘆，於是論述逐漸貧乏、萎縮，政黨形象越來越僵化，與青年選民和中間選民越來越疏離。柯文哲卻成功的吸收了厭惡藍綠的那股勢力。2024年如果藍白合，綠營說不定就翻車了。嚴格說來，造成這種新的政治格局，柯文哲壯大，民進黨自己的攻防策略其實功不可沒，民進黨算是柯文哲的逆行菩薩。將一切推給2014，只是逃避更深層的問題。其實，認真想起來，該尷尬的不是他，也不是2014年的綠營群眾！

延伸閱讀

用19年才發現！四川村民墊腳石竟是化石 揭1.9億年恐龍足跡

最新民調朝野3大黨負評均偏高 民進黨執政近半數反感

高雄市長選戰民調出爐！柯志恩大幅領先3綠委、近乎打平賴瑞隆