綠2026台北市長人選「誰最強」？蔣萬安被問到忍不住笑出來

台北市長蔣萬安今（14日）前往議會進行專案報告並接受備詢，議員徐立信詢問2026年台北市長選舉議題，綠委沈伯洋、王世堅、行政院副院長鄭麗君，哪位是最強對手？蔣萬安回答問題時一度忍不住笑出來，但他也強調目前完全沒有考慮選舉事宜。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

徐立信在質詢時率先拋出選舉話題，詢問蔣萬安，若民進黨提名沈伯洋參選台北市長，蔣萬安是否認為他會是最強對手。蔣萬安對此表示，當天是市政專案報告，距離選舉還有相當長的時間，目前團隊專注於市政推動。徐立信繼續追問，在推動市政過程中，若民進黨提名沈伯洋，是否認為他會是民進黨最強人選。蔣萬安再次回應，目前完全沒有在想選舉的事情，全力拚市政。

蔣萬安在議會回應選舉議題。（圖／中天新聞）

徐立信進一步詢問，沈伯洋、王世堅、鄭麗君三人當中，哪一位最強。蔣萬安此時忍不住笑了出來，表示團隊全力推動市政，並感謝議員關心。徐立信接著提到王世堅曾表示蔣萬安有95%機會當選連任，詢問蔣萬安的看法。蔣萬安露出笑容回應，現在真的沒有在想選舉的事情，團隊全力拚市政、爭取市民認同與肯定，只要對台北市有利、有益於市民福祉的事情都會全力以赴。

蔣萬安強調，目前全力拚市政。（圖／中天新聞）

徐立信表示，市長如此從容的態度，應該認為自己100%會當選連任，不會感受到太大壓力。蔣萬安再度露出笑容，甚至笑出聲來回應，市府團隊全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事情。蔣萬安強調，現階段還有很長一段時間,目前有許多重要議題需要處理，包括議會跨黨派關心的輝達案正加速進行相關行政程序，交通建設、都市更新也已提出說明。蔣萬安表示，全力拚市政符合市民期待，做出好成績、獲得市民肯定是團隊努力的目標。