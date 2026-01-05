綠2026台北市長布局最新進度 王世堅薦4大咖：再過一兩周會有結論

2026年台北市長選戰備受矚目，各界關注民進黨會派誰出戰現任市長蔣萬安。民進黨立委王世堅今（5日）表示，黨內目前正緊鑼密鼓評估當中，應該再過一兩個禮拜就會有結論，他還推薦了民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、行政院副院長鄭麗君、前立委高嘉瑜。

綠委王世堅回應民進黨北市選戰布局。（圖／中天新聞）

王世堅受訪時，被問及「北市母雞尚未推出，小雞很焦慮？」他表示，要參選議員的朋友們完全不需要焦慮，大家都很清楚自己的實力，有些已經連任好幾任的，實力都非常強，其實他們完全不需要市長候選人對他們的拉抬；要參選的新朋友們，也都在社會上有一定歷練，學養俱佳，他也不會把要參選議員的好朋友們當成所謂的小雞，都必須要靠母雞拉抬，誰拉抬誰還不知道呢。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

王世堅說，他和台北市議會有很深的淵源，和幾位資深議員也是好朋友，「如果要競選連任，不管他們有沒需要我，我一定是去幫忙他們，在各種需要我的地方； 新人通過初選後，有用到我的地方，我也一定去。」

綠委王世堅。（圖／中天新聞）

關於市長候選人，王世堅指出，目前黨內正在積極、緊鑼密鼓評估中，「我推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，這些都非常優秀的人」，黨內正在積極緊湊評估當中，應該再過一兩個禮拜就有結論。

