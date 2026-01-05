綠2026台北市長布局最新進度 王世堅薦4大咖：再過一兩周會有結論
2026年台北市長選戰備受矚目，各界關注民進黨會派誰出戰現任市長蔣萬安。民進黨立委王世堅今（5日）表示，黨內目前正緊鑼密鼓評估當中，應該再過一兩個禮拜就會有結論，他還推薦了民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、行政院副院長鄭麗君、前立委高嘉瑜。
王世堅受訪時，被問及「北市母雞尚未推出，小雞很焦慮？」他表示，要參選議員的朋友們完全不需要焦慮，大家都很清楚自己的實力，有些已經連任好幾任的，實力都非常強，其實他們完全不需要市長候選人對他們的拉抬；要參選的新朋友們，也都在社會上有一定歷練，學養俱佳，他也不會把要參選議員的好朋友們當成所謂的小雞，都必須要靠母雞拉抬，誰拉抬誰還不知道呢。
王世堅說，他和台北市議會有很深的淵源，和幾位資深議員也是好朋友，「如果要競選連任，不管他們有沒需要我，我一定是去幫忙他們，在各種需要我的地方； 新人通過初選後，有用到我的地方，我也一定去。」
關於市長候選人，王世堅指出，目前黨內正在積極、緊鑼密鼓評估中，「我推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，這些都非常優秀的人」，黨內正在積極緊湊評估當中，應該再過一兩個禮拜就有結論。
延伸閱讀
蔣萬安拚連任從起家厝出發了 今年首場與里長有約從中山區固樁
2026新北市長選舉敏感？ 卓榮泰、李四川相敬如賓
2026選台北？林右昌發聲：我沒有任何參加選舉的想法和規劃
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 142
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 193
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 203
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 96
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 21 小時前 ・ 100
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 109
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 119
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 36
美逮捕馬杜洛「對台灣是大好消息」曹興誠：一舉敲碎中共如意算盤
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，震驚國際社會。聯電創辦人曹興誠直呼「對台灣是大好消息。」他在臉書發文寫道：「美國於1月2日午夜時分，派遣特種部隊深入委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，並將其夫婦押送至紐約；此舉震驚了全世界。前台北縣長周錫偉才剛做了一個短影片，嬉皮笑臉地嘲笑美國不敢進軍委內瑞拉，現在慘遭打臉。全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。」 曹興誠指出，1994年非洲盧安達發生了種族大屠殺，三個月之間被殺的人數超過80萬，遭到系統性強姦的婦女估計有25萬至50萬。1995年7月波士尼亞又發生斯雷布雷尼察（Srebrenica）大屠殺，約8千名穆斯林遭到塞爾維亞共和軍處決。時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 110
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 80
川普版門羅主義：飛彈托管委內瑞拉，順手打臉北京
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）川普對委內瑞拉的斬首行動，表面上是一次跨國反毒、反恐的「執法升級」，實質上卻是門羅主義2.0的實戰...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 63
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 110
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 76
中共戰狼挺外交部籲釋放馬杜洛 遭自家人狠批「胡雙標」：俄羅斯呢？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進也震驚委內瑞拉不堪一擊程度創紀錄，並支持中國外交部呼籲美國放人，卻反遭中國網友嗆「怎不要求俄羅斯停止侵略」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 23
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策
前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 94
美軍生擒馬杜洛引外交海嘯！拉美各國憂：今日委國，明日任何一國
美軍於 3 日凌晨閃擊委內瑞拉並強行帶走總統馬杜洛夫婦的行動，已在國際外交圈投下一枚殺傷力巨大的震撼彈。從拉美鄰國到中、俄等大國，各界紛紛發出強烈譴責，擔憂川普（Donald Trump）治下的美國正重返「大棒政策」（Big Stick Policy），將國際秩序推向暴力與混亂的深淵。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 33
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責
美國空襲委內瑞拉！川普認「馬杜洛夫婦遭拘押」 多國發聲譴責EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 138
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156