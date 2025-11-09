綠2026台南市長初選明開跑！陳亭妃、林俊憲都選同一天登記

民進黨2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長初選開跑，自10日至14日開放領表登記。據了解，有意爭取參選台南市長的民進黨立委陳亭妃、林俊憲都預定12日上午前往登記，但因鳳凰颱風來襲，所以可能還會有變數。

亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，9日在台南市中西區武聖夜市熱鬧登場。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

由陳亭妃主辦的「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，今天在台南武聖夜市登場。陳亭妃表示，希望透過這樣的活動，不只讓孩子快樂放電，也替青壯世代的爸媽分擔壓力。上有長輩要顧、下有孩子要養，「三明治世代」的辛苦，我每天都看在眼裡。陳亭妃認為，政府要「一起分擔」，讓托育、長照、教育補助更完善，而她也要讓年輕爸媽安心，「孩子、長輩有妃妃市長幫你照顧，咱的城市才會真正幸福。」

廣告 廣告

林俊憲9日在台南市南區灣裡活動中心與市議員林依婷、李啟維，一起陪鄉親欣賞反詐音樂會。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲今天則是在台南市南區的灣裡活動中心，和台南市議員林依婷、李啟維一起陪鄉親欣賞反詐音樂會，同時也吸收重要的防詐騙訊息。他指出，在選民服務時，總有長輩跟他說：「現在的詐騙越來越厲害，實在很難防！」為了讓防詐更貼近生活，他特別邀請演員演出反詐騙行動劇，以生活化情境提醒大家注意各種詐騙手法。希望透過舉辦類似活動，協助鄉親守護財產，守住家庭的幸福。

台南市長選舉未演先轟動，民進黨內有林俊憲（左）、陳亭妃（中）相爭；外有國民黨熱門人選之一的謝龍介實力堅強。（合成圖／中天新聞）

林俊憲也向鄉親說明他照顧長輩的五大政見，包括老人健保不排富、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助、重陽敬老禮金提升至2千元、以及優化關懷據點與老人共餐服務，「家有一老如有一寶，我會幫大家照顧家中的老寶貝，邀請大家跟我一起努力！」

延伸閱讀

和賴清德的關係「沒問題」！陳亭妃喊不會脫黨：2026要大贏

台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選

與林俊憲同日拚場互別苗頭？陳亭妃：不要想太多