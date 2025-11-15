綠2026布局! 首都夢幻人選陳建仁? 王世堅.蔡其昌點名攻桃

政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導

2026縣市長改選倒數一年，但台北、桃園等傳統鐵藍區該如何布局，依舊讓民進黨高層頭痛，秘書長徐國勇日前直言，首都北市應由"大咖"人選出戰；除了鄭麗君、吳怡農等人，傳出黨內人士認為夢幻名單是前副總統陳建仁；至於桃園，立委王世堅或因中職聲量飆高的蔡其昌，都適合上陣。

和小選手們為桌球賽開球，民進黨立委吳沛憶，接棒復辦時任立委的行政院副院長鄭麗君創辦的桌球賽，近來鄭麗君也頻頻被點名，可望代表綠營參戰2026台北市長選戰。

立委（民）吳沛憶：「對台北市的選舉來講，我想我們一定是要推出，最有競爭力的人選，他的形象跟他個人的特色，我覺得也要很鮮明，就必須要能夠大於民進黨。」

民進黨北市擬參選人吳怡農：「想借用一兩分鐘時間，我們來談談台北市。」

PO出街頭訪問影片試水溫，壯闊台灣創辦人吳怡農是黨內唯一遞北市參選意願書的人，但首都戰局，牽動雙北甚至全國選情，綠營人士分析，不夠份量者不能上陣，一定得是大咖及戰將，黨內人士多不看好吳怡農，更點名外交部長林佳龍是可戰人選，不過被視為夢幻名單的是前副總統陳建仁，學者出身、從政歷練完整，兩次防疫戰功，理性溫厚性格，可替民進黨爭取公教選票。

桃園人選，也讓高層頭痛，上周王義川在中壢的"青山本部"開張，拋市政願景，被視為選桃園起手式，但總統府副秘書長何志偉也有意角逐，這兩年來同樣積極勤跑桃園宮廟，但黨內人士分析，民進黨要選贏桃園不簡單，考量雙北、桃園選情連動，人氣、聲量都很高的王世堅是選桃園"奇兵"；另一位現任中職會長、立委蔡其昌，近來領導中職衝出成績、人氣狂飆，出戰桃園或許也能帶動氣勢。





立委（民）王義川：「要先討論到底大家需要，什麼樣的未來市政規劃，要逼所有想要在這服務的人，都進場討論市政，包括現任的市長。」

桃園市議員（民）余信憲：「每一位學經歷專業，和人氣都很強，我相信最後不管誰被提名，只要當選一定都能，替桃園帶來新氣象，張善政市長現在顯得有點過度自信，甚至認為自己百分之百可以連任，但不要忘記，2014年吳志揚也以為穩贏。」

2026縣市首長選舉倒數一年，綠營要徵召誰參選台北、桃園，各界點兵點將。

