綠2026戰將再出爐！提名陳素月、劉建國、童子瑋 賴清德讚「非常好的民意基礎」

民進黨黨主席賴清德31日親自對外公布第3波黨內縣市長提名人選。李政龍攝



迎戰2026地方大選，民進黨今（12/31）天召開中執會，會中通過提名立委陳素月參選彰化縣長、基隆議長童子瑋參選基隆市長、綠委劉建國參選雲林縣長。總統、黨主席賴清德在致詞時表示，3名候選人具有一個相同特質，就是有非常好的民意基礎，同時3人在議會都是專業問政，同時也深耕基層，獲得民眾一致肯定。

陳素月（左起）、劉建國、童子瑋獲民進黨提名參選縣市長，一起高呼口號。李政龍攝

賴清德首先介紹童子瑋，表示童不只是土生土長的基隆人，而且熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會副理事長。他指出，童子瑋之所以從政，完全是出於對土地的感情，也認為理想用講的還不夠，應該要實地執行，所以毅然決然投入政治工作，雖然一開始家裡並不支持，所以童子瑋首次選舉用無黨籍參選，沒有黨的資源、也沒有家中長輩奧援，靠市民支持高票當選。

基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選2026基隆市長。李政龍攝

賴清德說，童子瑋願意接受徵召、扛起責任參選基隆市長，完全是因為童希望讓基隆回復到過去光榮的港都。他認為，過去基隆是「台灣頭」，但是因為時代演變漸漸失去光環，直到前市長林右昌在任的8年，基隆才重新得到生機，「但是很可惜，過去4年，基隆又再次停頓了。」

賴清德稱讚，童子瑋擔任議長期間，推動三十年沒更新的廟口自來水管更新、基隆獅球嶺現代觀光夜景平台，所以童應該出來幫助基隆進步，願意用經驗、專業，推動基隆回到雨都的繁華。

立委陳素月獲民進黨提名參選2026彰化縣長。李政龍攝

賴清德接著介紹陳素月，表示陳人如其名，看起來很樸實，做事也很踏實，把民眾當作家人一樣，「像月亮的光芒一樣的溫柔。」他指出，陳素月有幾項建設對彰化未來發展是非常深遠，首先是修改《地方制度法》，將員林鎮升格為員林市，讓員林市得以跟彰化市南北呼應，成為彰化縣進步的雙引擎。

賴清德說，高鐵在2015年在彰化開站，但很可惜彰化站並沒有跟台鐵串聯，經過陳素月努力爭取，現在田中支線已經動土。未來台鐵會串聯高鐵彰化站，對整個彰化交通運輸會帶來不一樣的發展。他形容，陳素月就像「阿信」一樣，因為陳是單親媽媽，一邊照顧小孩，一邊問政、服務民眾，南北奔波，但從來沒有叫苦過，而且表現非常傑出。

立委劉建國獲民進黨提名參選2026雲林縣長。李政龍攝

最後，賴清德介紹劉建國，表示雲林的鄉親都很清楚，劉建國是艱苦囝仔出身，由媽媽獨自撫養長大，所以劉非常孝順，而且特別關心弱勢民眾，甚至在雲林成立社會關懷協會，主要目的就是照顧窮苦人家。他說，劉建國也很有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，後來對社會公益非常有抱負，從斗六市民代表做起、當了兩任議員連續五任資深立委，擔任跨黨派團體的厚生會長，問政專業是傑出的政治人物。

賴清德指出，劉建國多年來推動幾項對雲林發展非常重要的建設，首先是台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓興建，以及老人醫療研究中心，雲林過去在醫療服務方面資源相對不足，所以劉從2019年開始不斷持續爭取，過程前後有六年，可以看出他堅毅的精神，這個建設以醫學中心規模興建。他強調，劉建國關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的下一任雲林縣長人選。

