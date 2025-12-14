綠2026提名神速「史無前例」！鄭麗文喊奉陪：我們非贏不可

民進黨積極布局2026年地方大選，近來也已拍板出戰新北、台中、宜蘭等地的人選，引發關注。國民黨主席鄭麗文指出，總統賴清德毫無政績，大罷免又大失敗，因此提前展開布局，但百姓並不樂見每天都在搞選舉，若民進黨要這樣惡搞，我們也只好奉陪，不能夠再任由民進黨胡鬧。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天受訪時表示，明年的大選，「這一次真的是史無前例的」，我們看到民進黨大幅提前了相關的提名作業，當年我們把所有的選舉集中，分成地方跟中央全國的選舉，就是希望台灣不要每天都在選舉，賴清德因為他的執政失敗沒有成績，大罷免大失敗，所以他非常緊張，才把整個提名選舉作業大幅提前一年。

民進黨積極布局2026選戰引發關注。（資料照／中天新聞）

鄭麗文認為，老百姓希望看到的是執政黨認真的做事，而不是每天都在搞選舉，但今天作為在野的我們，看到民進黨要這樣惡搞，我們也只好奉陪，因為明年我們非贏不可，不能夠再任由民進黨胡鬧下去。

鄭麗文批賴清德因沒政績、大罷免大失敗感到緊張，所以大幅提前布局選戰。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，我們一定會按部就班，嚴陣以待，「大家放心，我們已經啟動了相關的提名作業，應該協調的要協調，應該初選的要初選；沒有爭議的，我們也會在最適合那個選區的時間來完成提名。」

