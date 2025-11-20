綠2026王世堅戰北市？徐國勇：其中一位「好人選」
民進黨在2026年的台北市、桃園市長的提名人選尚未出爐，儘管壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態選台北、總統府副秘書長何志偉參選桃園態勢逐漸明朗，但黨內似乎還有其他考量。對此，民進黨秘書長徐國勇強調名單沒有難產，好人選非常多，還特別舉例王世堅是能挑戰台北市長的人選之一。
民進黨到底派誰參加台北市長選舉，挑戰蔣萬安？身為選對會要角的民進黨秘書長徐國勇，請大家再等等。
民進黨秘書長徐國勇：「我們沒有難產喔，我剛剛都忘了提及沈伯洋，又多了一個人選，所以其實我們台北市的人選相當多，王世堅本身也是一個人選。」
雖然王世堅本人屢次婉拒，但是他的人氣夯到，有人點名他可以投入桃園市長選戰。但前一天王委員否認傳言，反倒稱讚過去黨內競爭對手、現任府副秘書長何志偉才是好人選。
記者vs.民進黨秘書長徐國勇：「秘書長會覺得何志偉是桃園市長的好人選嗎？（昨天王世堅委員大讚他，每一個民進黨要出來選的人選，都是好人選）。」
徐國勇語帶保留。另外花蓮選區，綠營名單也未出爐，未來是否跟花蓮縣議長張峻合作，目前也是未知數。
民進黨秘書長徐國勇：「因為張峻也沒有宣布他要選，那我們也不曉得張峻整個立場如何。希望全部能夠在農曆年前，讓它全部通通提名完成，可能會有一兩個會農曆年後再來處理，譬如說金門、馬祖。」
不管如何，徐國勇還是希望能在農曆年前，把2026選戰名單定妥，畢竟就怕藍白合勢必衝擊黨內選情。尤其前一天藍白會談，兩位主席更是猛批民進黨。
民進黨秘書長徐國勇：「我認為藍白合是他們一個極為不成功、失敗的一個會合，因為對台灣的安全、對國家的團結都沒有任何的助益。」
隨著2026百里侯選舉逼近，徐國勇對內忙黨內部署，對外則不示弱，砲火全開。
