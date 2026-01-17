綠2026誰選桃園戰張善政？何志偉自信喊：我一直是最好選項

2026年地方大選，民進黨出戰台北、桃園市長的人選仍舊難產，總統府副秘書長何志偉近日經常現身桃園勤跑活動，引發關注。對於黨內在桃園的布局，何志偉今天表示，有競爭、比較才會知道誰比較好，「我一直都是最好的選項」。

桃園市長張善政。（圖／中天新聞）

何志偉在桃園綠營橫向串聯，逐步形成穩定互動的班底，近期跑行程的節奏，從政策宣傳、中央傾聽基層，逐漸帶有「整隊」意味；一方面藉由市場、商圈累積曝光與親和力，另方面透過桃園各區議員陪同掃街，建立互動深度與合作默契。

何志偉今天前往桃園八德建德公園參加親子派對，他受訪時表示，不論中央或地方政府，都應盡力把城市變成和迪士尼樂園一樣，這麼的開心、這麼的快樂，「那具體要怎麼做？第一個來盤點空間，第二個找到空間之後，跟在地的居民甚至是學校。或者是託兒中心等等的小孩子喜歡什麼，我們就給他什麼。」

總統府副秘書長何志偉。（圖／翻攝何志偉臉書）

被問及民進黨對桃園市長選戰的提名作業，何志偉說，還是由提名的委員會來做最後的決定，「我認為其實有競爭也好，或者是有比較也好，才知道誰比較好。」他也十分自信地表示，「我一直都是最好的那一個選項。」

