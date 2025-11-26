綠2026選將就位 新北推蘇巧慧.苗栗派陳品安上陣

政治中心／綜合報導

民進黨中執會，今天通過新一波2026縣市首長提名，新北市長由立委蘇巧慧上陣，苗栗縣長則推派縣議員陳品安出戰，另一頭，國民黨中常會今天也通過提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接，不過名嘴陳揮文諷刺想靠藍白合重回執政，國民黨沒出席、民眾黨沒誠信。

「縣市好人才，團結拚未來。」

拳眼朝前高呼口號，民進黨中執會通過新一波2026縣市首長提名，新北市由立委蘇巧慧掛帥，苗栗縣則由縣議員陳品安上陣。

民進黨主席賴清德宣布新北市長與苗栗縣長提名人選。（圖／民視新聞）民進黨主席 賴清德：「她們分別在北部跟中部披掛上陣，可是她們具備了許多相同的特點，她們都是台大高材生畢業，都是律師，都有很好的學經歷，她們都深報理想跟抱負。」

民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「我們確實得到國會15度優秀立委的認證，也得到地方鄉親讓我三次連任的機會，這一切的成績讓我在地方開始有了自己的品牌，我現在是"慧慧慧"，會做事的團隊。」

蘇巧慧對自己在國會的成績很有信心，然而不管是新北還是苗栗都不好選，該如何突破艱困選區，蘇巧慧這樣看。

民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「陳品安和鍾東錦，兩個品牌差異還不夠大嗎，我和其他可能的候選人間的差異，我認為也是巨大的，我們的策略就是非常公開坦白，非常的勤奮，只有這樣，我想政治沒有第二條捷徑。」

民進黨苗栗縣長參選人 陳品安：「身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是我們身為爸爸媽媽的責任。」

綠營戰將陸續就位，藍營卻還卡在怎麼與民眾黨合作。

國民黨主席鄭麗文表示將與民眾黨對接，討論縣市首長提名。（圖／民視新聞）國民黨主席 鄭麗文：「通過選舉的特別辦法，我們會成立中央提名的選舉審核委員會，兩黨的合作也會成立工作小組，我們這邊有對接，根據不同縣市提名，來進行跟對方的討論。」

資深媒體人 陳揮文：「國民黨想要靠藍白合重返執政，國民黨就是王世堅 高嘉瑜唱的沒出息，國民黨就是沒出息，那民眾黨呢?民眾黨就是沒誠信。」

繼2024大選後藍白再談合作，能真心合作或是各自算計，大家都在看。

原文出處：民進黨2026選將就位 新北推蘇巧慧、苗栗派陳品安上陣

