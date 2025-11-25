綠2026醞釀「抗中」氛圍？綠委喊「台灣國」卓揆：沒回歸選項

不約而同，強化兩岸互不隸屬的論述，悄悄催化抗中氛圍。（圖／東森新聞）





近期中日關係緊張，民進黨除了大動作挺日本，同時更強化兩岸互不隸屬的論述。像是國民黨擬修改國籍法，放寬中配參政權，內政部長劉世芳就表態，國籍法對「各國」應有同等規定。被點名可能參選桃園市長的民進黨立委王義川赴日旅遊，還留下「台灣國」立委的署名，也被解讀綠營備戰2026，正營造抗中、挺日氛圍。

立委王義川 ：「我是台灣國立委 ，有問題嗎？」

行政院長卓榮泰：「中華民國就是台澎金馬，大陸那個土地是中華人民共和國所有。」

廣告 廣告

民進黨從部會官員到立法委員，近期不約而同紛紛強化「兩岸互不隸屬」的論述，悄悄催化抗中氛圍。

內政部長劉世芳：「國籍法裡面規定，要對單一的國家效忠，如果有人把特別的，某一個國家或地區，把它修法把它排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理。」

像是國民黨擬修與中配有關國籍法，內政部長劉世芳馬上強硬表態，立法院法制局提出，建議「禁婚」範圍限縮至四等親內，也被親綠人士聯想，莫非是想方便中配六改四後近親繁殖？劉世芳更脫口，丟掉安全指引手冊的民眾，要嘛是公主病，要嘛是王子病，多個政策都與藍營起衝突。

立委賴士葆：「我覺得劉世芳講這個話才是公主病，以我為尊而且不得批評。」

內政部長劉世芳：「面對這麼多台灣的災變的時候，有準備更安全，我所說的部分，就是說大家不要視而不見。」

另一方面，綠營上下大力支持與中國關係緊張的日本，身體力行赴日，還留下「台灣國」署名的王義川，又被認為可能參選桃園市長。親美抗中挺日牌，是否正為2026奠基？引發聯想。

立委王義川 ：「請王鴻薇到中國去喊『我是中華民國立委』。」

立委王鴻薇 ：「我只有一句話 向大家報告，中華民國的立法委員不需要回應台灣國立法委員的言論。」

光是稱謂都能讓藍綠吵成一團，已經能預見2026選戰還沒開打，綠營再祭出「愛台產業鏈」，要讓人民忘不了這熟悉的滋味。

更多東森新聞報導

若明年稅收超徵會再普發現金？卓榮泰回應了

2028若歸零 謝志偉警告：將會有規模更大的228

新／台南軍卡自撞路邊護欄、樹木 2士兵輕傷送醫

