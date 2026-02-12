綠3前提擁抱新核能 醫戳破真相：綠友友又要大賺？

行政院長卓榮泰日前表示，將在三大原則評估下，全面接觸全世界先進的新式核能技術，外界認為綠營「非核家園」立場鬆動。時常評論時事胸腔科醫師蘇一峰發文質疑，綠營宣布擁抱新式核能，不提重啟核電，恐怕是讓「綠友友」又可以再大賺一大筆。

卓榮泰10日赴新竹出席「先進半導體試驗研發基地新建工程」動土典禮，致詞時提到，他常說政府對產業有力量、有責任，因為台灣對世界有責任，產業不容許發生1次停頓，會讓世界因此而停滯，所以水電供應一定要「無虞」。

卓榮泰表示，將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，將全面接受全世界新式的核能技術，審慎評估全面做開放能源的構想。

針對綠營宣示擁抱新式核能，蘇一峰11日在臉書發文批評，過去核能不能灑錢所以得死。他直言，政府馬上會成立「新式核能辦公室」、「新核能吃飽國家隊」，宣布投入大量國家預算，「綠友友還是可以吃到滿嘴都是油」。

蘇一峰今（12）日再度發文指出，2025台灣宣布非核家園，八成以上發電全靠火力發電，同時間台灣成了肺癌家園，「統計指出肺癌也達到史上最高，每年增加兩萬人！」他更嘲諷，綠營2026宣布擁抱新核能，這次不講「重啟個屁」，新核又能讓綠友友又可以再大賺一大筆！

網友也紛紛在貼文底下留言酸說，「舊核能和新核能怎麼分辨，舊的：綠友友賺不到錢，新的：綠友友能賺錢」、「蓋新的才能撈、復舊不好A」、「日本連事故的核電廠都重啟了，台灣再繼續圖利光電啊。」

