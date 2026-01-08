綠3縣市長初選民調下週登場 民進黨提醒1/9起嚴禁宣傳

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日至17日辦理黨內初選民調，民進黨今天(8日)提醒，初選民調執行前3天(1月9日零時)起至所屬選區民調執行完畢止，嚴禁各參選者進行廣告相關宣傳。

民進黨指出，自中央黨部通知停止媒體活動之期，至所屬選區民調執行完畢止，各參選人及其競選團隊不得參加或主持電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體所作之專訪、談話性節目、戲劇節目、綜藝節目等形式之宣傳；也不得在電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體播出或刊登有償或無償廣告(含電視台跑馬燈及第四台蓋台廣告)。

廣告 廣告

民進黨也表示，各參選人及其陣營也不能藉政令宣導或政績宣傳形式，於電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體播出或刊登有償或無償廣告進行個人宣傳，或在電視、電台、平面媒體、電腦及行動裝置上之網路媒體購買置入式行銷新聞，及發布、引用民調或其他預測市場結果。

民進黨參選嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。初選民調於1月12日至1月17日進行，預計21日召開中執會確認提名名單。