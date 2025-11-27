綠345億暫行條例 待院版併同討論

立法院財政委員會昨天繼續審查民進黨團所提「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例」草案，以處理無法分配的三四五億元統籌分配稅款，因朝野立委及行政機關各有意見，無法達成共識。民進黨召委李坤城表示，待院版財劃法進到財委會一起討論，擇期再審。

新版財劃法因計算公式分母，尚有三四五億元的統籌分配稅款無法分配，民進黨立法院黨團日前提出暫行條例草案，主張這筆錢應用於國民年金領足八千元、坐月子津貼十萬元以及勞退自提獎勵金百分之一。

國民黨立委賴士葆、林思銘和李彥秀等人稱支持推動這三項社福政策，但是不宜移用統籌稅款作暫時性發放，這些福利應永久執行，所以應該另外提案修法。

民眾黨立委黃珊珊表示，財政部認為中央政府統籌分配稅款無法分配的款項，必須透過修法處理，無法以暫行條例動支；更何況民進黨團所提的只有這一年、這一次、這些錢，以後也沒有了；現在討論財政部也不支持的修法，無疑是浪費時間。

主計長陳淑姿表示，暫行條例草案主要是要運用未分配款三四五億元，但是立法院已經在廿一日三讀修正通過財劃法部分條文，有另外的分配方式，兩者會有競合問題。

財政部次長阮清華也說，該暫行條例是針對公式錯誤修正，其實是很局部的問題，既然現在政院版財劃法修正草案已經送到立院審議，院版已考慮到各方面的因素，包括城鄉垂直分配規模、水平分配公平性，希望能夠從整體面解決財劃法相關的爭議。

