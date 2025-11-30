綠4搶1拚邁接班人！「英蘇連線」對決新系？ 高雄初選戰火全開
高雄市長初選戰況進入白熱化。爭取綠營提名的民進黨立委邱議瑩30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，前行政院長蘇貞昌親自南下站台力挺。邱議瑩全程以「陳其邁接班人」為主軸，喊出要成為高雄市長陳其邁的接棒人，英系與蘇系合作力挺的態勢已逐漸成形，有媒體指出，外界解讀為「英蘇連線」正式啟動，也讓初選激戰氛圍更為濃烈。
本次初選共有4名現任民進黨立委完成登記，形成「四搶一」的局面，包括邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺以及許智傑。根據《中評社》上月30日的報導指出，由於許智傑與賴瑞隆同屬新系，未來整合為單一競選組合的可能性不低。而綠營內部近期的民調、造勢操作，則被指帶有削弱林岱樺聲勢的戰略意味。
林岱樺因涉詐領助理費案，目前民進黨廉政會決議暫不提前處理，將等候一審判決再啟動相關程序。據悉，此舉是為避免貿然處理可能引發「挺林支持者」反彈。一旦未來一審有罪，廉政會再施以停權處分，較有機會取得支持者認同；若林岱樺最終選擇脫黨參選，對綠營而言，其支持能量勢必再受衝擊。
值得注意的是，近期一份由《上報》公布的最新民調顯示，4名參與初選的綠委面對假想對手、國民黨立委柯志恩，均取得領先優勢。其中，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆則以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%對上柯23.7%，而林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%，為領先幅度最小的一位。
同日，林岱樺在高雄林皇宮舉辦「大改革、護國市長」女力造勢，但現場參與支持者的人數與過去相比略顯冷清，被視為「邊緣化操作」可能已在支持者之間發酵。黨內人士分析，在綠營持續重新布局初選民意風向之下，林岱樺選民是否提前在初選前做出重新選擇，其支持者流向其他候選人的可能性正持續升高，後續變化值得密切觀察。
相較於林岱樺聲勢趨弱，邱議瑩當天造勢則展現跨派系集結氣勢。活動由高雄市議員林智鴻主持，現場包括前謝系、民進黨籍高雄市議會議長康裕成，以及退出國民黨、現任無黨籍副議長曾俊傑等人登台力挺，甚至綠營北部的派系資源也逐步向邱議瑩靠攏。邱議瑩強調，她不僅獲英系與蘇系支持，也取得湧言會力挺，代表自己擁有跨派系、跨地域的支持基盤。
在賴瑞隆方面，背後則有新系全力支援，並傳出他獲得民進黨內最高層、總統賴清德支持。賴瑞隆與邱議瑩兩強對決的態勢日益明朗，也讓整場初選競爭更加激化，戰火更勝以往。
該報導提到，隨著「英蘇聯手」與「新系主力」對抗的局勢成形，高雄市長初選已不只是人選之爭，更牽動民進黨內派系重新布局的敏感神經。而邱議瑩與賴瑞隆之間誰能最後勝出，也將左右綠營在2026高雄市長選戰的未來走向。
