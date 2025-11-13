綠4議員捧20萬進議場 籲普發5萬照顧市民

台中市議會市政總質詢首日，民進黨台中市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進四人直指，市長盧秀燕先前高喊「普發現金是政府把人民的錢還給人民」，現今卻無視台中市民普發五萬的訴求，前後矛盾的態度，引發基層普遍不滿。四位議員在議場上各以五萬元現金，來代表全體市民的希望，隨後更在盧市長的要求下，將這20萬元留給她，希望能藉此時刻提醒市長要盡速普發五萬，好好照顧台中市民。

林祈烽指出，台中市近七年市庫超徵415億元，加上賣地收入高達1,023億元，財劃法修正後增加統籌分配稅款262億元，總計財源超過1,700億元。以台中市286萬人口計算，平均每位市民可分得59,444元，他身為議會民進黨黨團幹事長，與全體黨團議員正式提案市府普發五萬元的要求，完全於法有據，更有錢可做；然而市府回函卻以財政困難推託，與盧市長先前公開支持中央普發一萬元的態度大相逕庭。

林祈烽也指出，近來美國關稅風暴加上非洲豬瘟衝擊，全國損失目前尚難以預估，許多家庭也面臨實質壓力，普發現金是最直接、最快速的紓困方式，行政院都已普發一萬，但盧市長卻視而不見、充耳不聞。他與三位議員每人更在議事堂上各拿出五萬元現金，強調這五萬元代表的是全體市民的期待，要求盧市長拿出明確態度，別再持續拖延或只會哭窮。

市長盧秀燕隨後幽默回應「把錢留下來」，議員們直喊沒問題，如果他們的五萬元能放在市長辦公室，時刻提醒盧市長要盡速普發五萬照顧市民，那拋磚引玉、在所不辭，這20萬元花得很值得。林祈烽最後也呼籲，盧市長應順應民意、正視財政現況，以實際行動回應市民期待，中央能發一萬元，新竹市能發五千元，台中市身為全國第二大城市則更有能力發，市民要的不是藉口，而是盧市長的態度。

市長盧秀燕說，她很想發，甚至想發更多，但六都迄今沒人發，而新竹市能發是因為其稅收全國第一；賣地是要補各年度總預算短差的兩三百億，中央就算給我們295億元，明年度還是短少157億元，今年雖已無法彌平，但明年若有賸餘，不排除普發現金。

楊典忠說，普發現金現在是全民運動，盧市長應該誠實兌現過去的話，盡快普發現金。

鄭功進也說，自從盧市府上任以來每年都在舉辦購物節抽獎活動，卻總是在推托沒有財源、需要舉債等等，導致全台中市民殷殷期盼的「普發五萬」期待落空，明明「還稅於民」是藍白兩黨的立法委員在立法院大聲疾呼的口號，怎麼輪到盧市府被要求時態度卻大轉彎？鄭功進在質詢時對盧秀燕市長直言「迴力鏢打到自己才知道痛」，盧市長對此則沒有多做回應。