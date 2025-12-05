綠4連霸 藍白搶彰市長寶座

彰化市長林世賢明年任期屆滿，各黨爭搶市長寶座。（葉靜美攝）

民進黨在彰化市執政超過15年，現任市長林世賢明年任期屆滿，接棒人選浮現，民進黨縣議員莊陞漢、楊子賢、許雅琳、國民黨縣議員溫芝樺都被點名，黃玉芬也被支持者期待捲土重來，但5人皆低調以對；偏藍的無黨籍彰化市民代表會主席陳文賓則積極部署中；民眾黨員王孝裕近來動作頻頻，他表示仍在評估之中。

莊陞漢為綠委黃秀芳子弟兵，楊子賢參選本屆縣議員時獲綠委陳素月力挺，由於黃、陳正積極爭取黨內提名參選彰化縣長，外界預料將牽動莊、楊的選舉布局，許雅琳也被點名，但目前3人均稱，先做好議員工作為首務。

溫芝樺父親溫國銘、伯父陳杰都曾當選彰化市長，外界看好她披藍營戰袍選市長，且近來在市區掛出多面「溫暖彰化．知性領航」全新大型看板，參選傳言甚囂塵上，但她僅表示「會繼續把服務做好」；至於有意參選的陳文賓，當過1屆市民代表會副主席、2屆主席，曾表示會繼續努力爭取民眾的認同與支持。

參選本屆縣議員落敗的民眾黨員王孝裕，得票數不低，近來在臉書發表對彰化市建設看法，並掛出大型看板，也被視為角逐人選。

彰化市綠營已連霸4屆，現任市長林世賢2任將任滿，並投入綠營彰化縣長初選。過去2屆與林世賢對壘的張東正已表態無意再戰，而地方支持者期待上屆與本屆對手黃玉芬能三度參選，但遲遲未獲本人回應，這也讓彰化市長之戰更撲朔迷離，地方人士均高度關注。