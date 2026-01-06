綠4選將拚高雄初選推新廣告 許智傑.邱議瑩打"陳其邁牌"
南部中心／綜合報導
距離民進黨高雄市長初選民調，剩最後不到一個星期，為了爭取選民支持，四位參選的黨籍立委，也紛紛推出全新的電視廣告，希望有更多曝光的機會，不過許智傑與邱議瑩，就很巧妙地運用了陳其邁之前的活動致詞內容，變成自己的廣告文宣，打出邁邁牌，要擴大選民支持。
許智傑推新廣告，巧妙讓陳其邁為自己掛保證。（圖／民視新聞）
許智傑週二回到大本營鳳山掃街，全新廣告端出新聞片段，讓老同學陳其邁來幫忙站台，巧妙運用商場上樑典禮的致詞，讓陳其邁為自己掛保證，只是搶著打邁邁牌的，可不只他。
邱議瑩也推新競選廣告，同樣打出邁邁牌。（圖／翻攝自邱議瑩競選廣告）
郵輪啟航典禮，一句"恨不得現在交棒"，邱議瑩要當陳其邁的最佳接棒人選，也成為話題，民進黨高雄市長初選，最後不到一週，候選人推廣告，搶曝光，賴瑞隆也不落人後。
賴瑞隆的新廣告，雖然強調個人經歷，也巧妙與陳其邁、蘇貞昌同框。（圖／翻攝自賴瑞隆競選廣告）
新版廣告雖然強調的是個人經歷，但社群網站上，也推出短影音，用陳其邁的致詞片段，證明自己也是邁邁接班人，林岱樺則是主打市民做主，用市民當主角，跟大家互別苗頭。
林岱樺新廣告，強調市民做主。（圖／翻攝自林岱樺競選廣告）
四強爭初選門票，各自出招，陳其邁就盼，大家得保持君子之爭，高雄市長陳其邁說，「必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手的敬重。」畢竟陳其邁的高人氣，大家都希望能轉換到自己的民調上，初選最後時刻，選將各自用創意，讓邁邁變成自己的最佳代言人。
