綠49票反對仍不敵藍白 38項 718億新興計畫預算逕付二讀

國民黨團、民眾黨團16日於立法院會共同提案，針對新興計劃相關預算逕付二讀，交付朝野協商，加速審查。第一波總共涵蓋38項計劃，金額約718多億。朝野各派立委上台論述，藍白強調民進黨立委不通過這些民生預算，黨意大於民意。綠營則直言在總預算裡面挑三揀四，是自助餐還是贖罪券？最終表決，綠營49票反對拆分總預算審查，仍不敵藍白58票，全案逕付二讀，交黨團協商。

由於政院未依照立法院三讀的《警察人員人事條例》、 《軍人待遇條例》編列115年總預算，因此總預算審查在立院卡關至今。藍白想出解套方式，將特定新興預算抽出先審，共計38項，包括提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕經費15億元；縣市管河川及排水整體改善計畫35億；TPASS行政院通勤月票執行計畫15.8億元等。

今日院會，民進黨、國民黨各派出3位立委論述，民眾黨則派一位。國民黨團總召傅崐萁指出，平心靜氣，放下彼此成見必須顧民生，藍白兩黨非常負責任，38項新興計畫攸關民生抽出，依照預算法第54條交付國會公決，不要再把政黨意識放在人民之上，按照預算法把這38項盡快通過，一起同心協力支持。

國民黨立委王鴻薇也強調，總預算困境就是行政院違法不編列軍人加薪、退休警消預算，綠營說人民像乞丐一樣敲碗才有急迫性，但現在軍人警消對於民進黨來說就連乞丐都不如，當他們敲碗希望能夠編列法定預算的時候，民進黨政府不聞不問。

藍委洪孟楷也說，這次是首次用這條法案審查，也是首次行政院沒有依照三讀通過編列相關預算，違法預算怎麼違法審查？

民眾黨立委張啓楷表示，對於新興預算經立法院通過後馬上放行，包含TPASS、河川整治、AS365N海豚機隊升級，等等可以看民進黨立委們是不是又不通過這些民生預算，黨意大於民意。

民進黨立委鍾佳濱說，藍白所列的這718億，他們認為重大急迫攸關民生的，但其他2274億的新興計畫預算，哪些不重要急迫？如果看項目就知道重要，為什麼不審議？人民要像乞丐一樣敲破碗才給？

民進黨立委吳思瑤說，突襲黑箱又來了，開會前15分鐘，議場才拿到藍白列出的清單，718億好像你們做功德好棒棒，這是為了擺爛當薪水小偷找台階下。

雙方發言完後進入表決流程，綠委高舉反對，藍營則高喊顧民生預算，最終表決贊成議案58票，反對49票。立法院長韓國瑜裁示，全案逕付二讀，待黨團協商。

