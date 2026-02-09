綠5現任議員聯合登記 戰友喊話黨中央：考慮王世堅為北市長人選

民進黨台北市議員黨內初選領表登記到10日截止，其中士林、北投選區的5名現任議員今（9）日進行聯合登記。對於目前台北市長人選仍懸缺，外界頻頻點名立委王世堅，身為好友的市議員林世宗喊話黨中央，可以將王世堅列入慎重考慮人選。

民進黨士北區5位現任市議員進行聯合登記。（圖／林世宗臉書）

目前綠營在士林北投區有5位市議員，分別是林世宗、林延鳳、陳慈慧、陳賢蔚和鍾佩玲，5人在上午一同前往台北市黨部共同聯合登記初選，打造團結一致的氣勢，並齊呼口號「有經驗、最團結，士北議員全壘打」。

5人在登記前接受媒體聯訪，被問到目前民進黨台北市長人選仍未定，是否會造成基層產生焦慮感？另外，是否會勸進王世堅參選台北市長？

林世宗喊話民進黨中央慎重考慮立委王世堅為台北市長人選。（圖／林世宗臉書）

林世宗回應，王世堅是非常好的人選之一，不過一切仍需經過黨中央提名機制，同時也得考慮市民需求和整體戰力配合，期待黨中央可以慎重考慮王世堅為市長候選人人選。無論最後提名誰，儘管民進黨內各有派系，但大家會團結一致，並且竭盡所能，戰勝現任市長蔣萬安。

林世宗強調，在場5名議員雖然是跨派系，但長久以來大家都是團結的，對於地方服務也不會相互牴觸，也希望市民朋友們，可以給他們5位繼續為大家服務的機會，讓士北區可以有更好的建設與發展。

民進黨立委王世堅9日上午前往台中陪同黨內台中市議員進行登記。（圖／中天新聞）

林延鳳則補充市長提名問題，雖然目前基層有焦慮，但她相信黨之後推出的母雞候選人，絕對是個有戰力、有經驗且能和蔣萬安大戰的。黨內對於徵召機制非常完善，現在有很多人選都在評估討論，當然個人意願也非常重要，所以他們目前在地方跑行程時，支持者都非常期待。

