綠5議員登記初選 5人幫候選人戰勝蔣萬安

▲民進黨5議員登記初選，宣告士北隊整裝備戰。(議員辦公室提供)

今年底台北市議員選舉，民進黨將提名25席，相較本屆26席減少1席，其中在士林、北投第一選區提名5名。依民進黨規定，現任市議員仍須與新人一起參加初選，因此，士林北投選區5名分屬不同派系現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳，9日共同前往台北市黨部聯合登記初選。

媒體詢問，民進黨台北市長候選人尚未出爐，基層是否會產生焦慮？林世宗表示，無論中央提哪一位市長候選人，5位議員一定竭盡所能，幫忙這位候選人戰勝蔣萬安，基層不需太過擔心。林延鳳指出，從台美關稅談判結果及日本大選高市早苗大勝，她們都可以得到信心，要相信選民的智慧，民進黨未來推出這個台北市長候選人絕對是有戰力、有經驗、有能力，能夠跟蔣萬安進行一場PK大戰。

同時也宣告「士北隊」 已經整裝備戰，等待民進黨台北市長人選出爐，就能在母雞的帶領下出擊，完成「提名全壘打」的目標。

林世宗強調，民進黨核心價值之一，就是透過團結與經驗，能為正要發展的士林北投打拼，為地方帶來實質的改變與發展。陳慈慧指出，唯有整隊作戰，才能贏得選民信任，期盼達到初選團結，大選全壘打的目標。

鍾佩玲表示，5位現任議員在議會問政表現，都受到士林北投民眾肯定，對於地方建設發展與推動，在地民眾也都有目共睹。陳賢蔚指出，本屆任期士林北投區在5位好戰友齊心監督市府、協力爭取建設下，已經迎來發展黃金時期，輝達進駐北士科、捷運北環段施作、士林夜市商圈改造、北投溫泉產業國際化，士林北投發展絕對越來越好。