綠823反核喊「一堆人得癌症」...3個月後解禁福食 名醫斥：太奇怪
衛福部食藥署昨（21）日宣布，解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，意味國內對於日本福島食品輸入相關管制取消，回歸一般輸入食品邊境管制。這讓胸腔科醫師蘇一峰覺得奇怪，更指綠營在今年823的重啟核能公投辯論會上，主張核電廠的可怕，如今過了3個月，態度竟然就變了。
日本首相高市早苗日前因「台灣有事」言論，導致日中關係緊張，且風波持續。此時，總統賴清德在社群PO出吃壽司的照片，被視為用行動支持日本。而食藥署更是在昨天傍晚正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。
國民黨立委李彥秀痛批，賴清德選在大陸禁止日本水產品進口後，大吃日本海鮮，還在敏感時機開放福島食品全面解禁，不僅是強化「台日友好」的形象，更是繼核食「正名」為福食後，以政治算計凌駕民眾權益。
對此，蘇一峰醫師昨天也在臉書發文，談到日本有事，所以第一時間台灣宣布開放福食，直呼：「這太奇怪」，因為食品安全不是拉圈結黨，要以民生安全為重點，國內產業是否衝擊去考慮開放，不是拿來作秀。他痛批魯莽領導人跳出去吸引仇恨值，美中兩國角力，台灣卻出去跳上跳下，「反對便宜核能，卻大讚吃福食？」
蘇一峰還說，今年823的重啟核能公投辯論會上，綠營大聲主張「核電廠有多可怕！」辯論會上大喊福島核電廠的核災害土地50年不能使用，東西也不能吃，也不能住人，否則一堆人得癌症，沒想到才過3個月，政策立刻轉彎，「就給我說福食水產好好吃！？」讓他實在看不懂。
