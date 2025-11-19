維也納世博館與新北合作 將重製烏來泰雅織品 (圖)
新北市政府表示，烏來泰雅民族博物館與奧地利維也納世界博物館今年簽署合作備忘錄，除調查研究海外散佚的泰雅族文物、合作策展，也將重製國外典藏的泰雅織品。圖為新北市府原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜（左4）與奧方合影。（新北市政府原民局提供）
中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年11月19日
