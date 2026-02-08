維也納向城市停車宣戰：停車位變身綠帶

（德國之聲中文網）在大城市停車是件令人頭痛的事情。洛杉磯市民每年要花80個小時找停車位，從倫敦到法蘭克福，全球大都市幾無例外。為此，一些美國城市專門將可開發土地的四分之一用於建設停車位。

盡管單一停車位面積不大，但總體上卻影響到城市面貌。因為這意味著更多的瀝青路面，讓夏天感到更為炎熱，同時也增加了大暴雨後排積水的難度。

維也納的做法

如今，一些城市官員開始反思這一做法。奧地利首都維也納采取“反其道而行之”的新思路：不是建新的停車位，而是移除路邊停車位。減少水泥路面，夏天更涼爽。同時也鼓勵市民采取其它的交通方式。

廣告 廣告

維也納市政方面推出350多個項目，將瀝青路面轉化為綠地以及公共空間。許多停車位被移除，甚至在市中心的新廣場（Neuer Markt）也是如此。這裡游客雲集，過去有成排的停車位。如今則成為步行區，栽種上樹木，為市民及游客提供可以坐下休憩的地方。

維也納市中心一條主干道也改造成“荷蘭式”的自行車道。原先是140個停車位，如今成為1.3公裡的自行車道和綠植帶。

居民還可以通過“社區綠洲”項目向市政部門請願，將停車位轉化成社區花園、兒童玩耍的地方。

此外，一項重大變革是：全市不再有免費停車位。自2022年起，在所有街道停車都需付費，對非住戶停車限時兩小時。

如何獲得市民支持

不過，對於駕車者，維也納政府也提供了選項。有不少便宜的大型停車場可供駕車者隨後轉乘公共交通。

維也納城市規劃發展部門的霍邁爾（Ina Homeier）女士向德國之聲表示，重要的是有市民的參與。“我們會問：你想要怎樣的社區？是希望有很多車，但沒有樹，還是別樣的？”

由於擴大了停車收費的範圍，維也納市每年增收1.8億歐元，這筆錢直接用於自行車基礎設施建設。相關措施之下，維也納市民用車的比率比1990年代下降了37%。

其它城市也在嘗試

不過，要在各城市推廣維也納的做法，難度不小。特別是在美國，92%的家庭擁有至少一輛車。駕車在那裡影響著地方政策以及城市規劃。

不過，仍有一些美國城市在嘗試改變。德克薩斯州的達拉斯市新近將一個市中心的大型停車場轉化為3.7英畝面積的公共花園。紐約、舊金山嘗試把疫情時期的措施——停車位變成飯店的露天就餐區——定為永久措施。

與此同時，停車費提價既抑制了需求，也增加了市政收入。華盛頓交通發展政策研究所的亞諾查（Dana Yanocha）女士向德國之聲表示：“街道是一座城市擁有的最寶貴的資產之一。”

她還表示，一些美國大城市如加州的聖何塞、德克薩斯州的奧斯汀開始取消原先的規定，即新建築必須包括一定數目的停車位。

不過，最終，正如維也納市政部門的霍邁爾所說，必須為駕車者提供充分的替代選項。“許多人感到有開車的權利。必須為他們提供便宜、更好的替代選項。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: David Braneck