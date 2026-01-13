維也納美景宮國寶真跡 「綻放」史博館

記者劉昕翊／專題報導

象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》即日起至3月22日，在國立歷史博物館登場，橫跨200年歐洲藝術史，集結超過60幅花卉主題名作，完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義，感受歐洲藝術的繁華與細膩。

逾60幅花卉主題名作 臺灣首展

展覽為史博館建館70週年壓軸特展，攜手維也納美景宮、時藝多媒體，呈現18至20世紀歐洲花卉藝術的繽紛風貌，而維也納美景宮是奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏跨越800年，擁有克林姆、席勒、莫塞爾等大師經典，享譽全球；展覽內容依時代分為6大單元，從巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情、美好年代的華麗，到印象主義的光影流轉、維也納分離派的革新，最終邁向現代主義的探索，豐富內容不僅是美景宮國寶級原作的臺灣首展，更特別打造「克林姆花園」沉浸式影像體驗，邀請觀眾親身走入絢麗花園。

其中，展覽亮點古斯塔夫．克林姆《雨後》完成於1898年，畫面中上奧地利薩爾茨卡默古特地區的哈爾施塔特湖畔聖阿加塔，描繪一片果樹成蔭的土地，白色雞群在草地間覓食，使靜謐的景色充滿生機，而克林姆以獨特的柔和筆觸，與近似粉彩的質感處理光影，顯示出對自然光的敏銳觀察與控制，特別是樹木的描繪，以細小的色點勾勒出枝葉輪廓，形成點描技巧。《向雅坎致敬（雅坎紀念碑）》為約翰．納普最具紀念性與象徵意涵的作品之一，畫中花瓶底座以浮雕方式，呈現維也納植物學家尼古拉斯．約瑟夫．馮．雅坎的肖像，納普以極為繁複的構圖，讓各式花卉自花瓶中傾瀉而出，周圍環繞果實、蕈類、貝殼與昆蟲，彷彿一場自然盛宴。

限量史博會員常玉卡 全年通行

《裝飾花束》是漢斯．馬卡特以自由奔放的筆觸與強烈動勢捕捉花束的色彩與律動，構築出充滿生命張力的視覺盛宴。《盛開的罌粟花》為歐嘉．威辛格—弗洛里安成熟時期的代表作，以細膩的筆觸描繪前景盛放的罌粟花，鮮紅的花瓣在光線下閃耀，其巧妙運用視角，使視線從近處的花朵延伸至遠方的田野與地平線，筆觸也由具體轉為簡約，形成一種動態的空間節奏。《向日葵Ⅰ》畫面中的向日葵緊密相依，花朵從濃密的葉叢中探出，姿態宛如彼此依靠的人形，近似剪影的構圖與強烈明暗對比，展現出埃貢．席勒獨特的結構與情感張力。

此外，史博館70週年同步推出多元活動，完整呈現在文化保存、學術研究與公共服務上的新里程碑，包含限量優惠新臺幣250元的史博會員「常玉卡」，除自辦特展及常設展全年通行，且享國際特展購票折扣、壽星生日當月攜伴免費入館、於史博館商店及荷悅餐廳消費優惠等，邀請民眾常常相遇史博館。

象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林姆》，即日起至3月22日登場。（記者劉昕翊攝）

史博館建館70週年壓軸特展，呈現18至20世紀歐洲花卉藝術的繽紛風貌。（記者劉昕翊攝）

《盛開的罌粟花》為歐嘉．威辛格–弗洛里安成熟時期的代表作，以細膩的筆觸描繪前景盛放的罌粟花，鮮紅的花瓣在光線下閃耀。（記者劉昕翊攝）

《向雅坎致敬（雅坎紀念碑）》畫中花瓶底座以浮雕方式，呈現維也納植物學家尼古拉斯．約瑟夫．馮．雅坎的肖像，周圍環繞果實、蕈類、貝殼與昆蟲，彷彿一場自然盛宴。（記者劉昕翊攝）

展覽完整呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義。（記者劉昕翊攝）

展覽橫跨200年歐洲藝術史，集結超過60幅花卉主題名作。（記者劉昕翊攝）

參觀資訊。