維也納美景宮百年花繪名作展開幕 李遠出席 (圖)

南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話