維也納美景宮百年花繪名作登台展出（2） (圖)

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」5日起在國立歷史博物館正式開展，呈現花卉在歐洲藝術史中的演進與象徵意義，象徵主義大師古斯塔夫．克林姆（Gustav Klimt）真跡「雨後」（After the Rain）（圖）也首度在台公開。

中央社記者王騰毅攝 114年12月4日

