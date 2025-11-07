維也納聖誕市集提前開跑 知名景點美泉宮充滿節慶氣息

教區神父法貝爾喊道，「三、二、一、點亮！太棒了。」

聖誕樹瞬間被點亮，發出璀璨的光芒。聖誕節還有1個多月，但是在文藝氣息濃厚的奧地利維也納，美泉宮聖誕市集已經盛大開幕。各種特色美食、節慶手工藝品，都讓遊客流連忘返。

觀光客克絲汀說道，「感覺很有魔力，就像聖誕樂園，這場很特別，因為就在宮殿旁，也有很多奧地利特色美食。」

美泉宮是奧地利帝國在18世紀興建的巴洛克風格宮殿，也曾經是知名的茜茜公主（Princess Sissi）生活的地方，後來則成為維也納的重要觀光景點。對於許多奧地利人來說，在精美的宮殿面前慶祝聖誕，有特別的文化意義。

攤主猶柯維茨表示，「美泉宮的市集特別美妙，純粹因為它非常盛大，它就在宮殿的正前方，美泉宮也非常漂亮，攤位的設計也配合宮殿的外觀。」

維也納今（2025）年聖誕氣濃厚，一共有14個聖誕市集，從11月初就開始一直持續到元旦過後。無論是外地的觀光客還是當地居民，都可以享受溫馨的節慶氣氛。