維他命吃多會自己代謝？醫師：別把藥物當補品 恐導致中毒

為了增強生理機能，許多人喜歡補充特定維生素，不過醫師指出，若將藥品作為食品補充，攝取量恐成安全濃度的好幾倍，導致身體負擔；因此建議應根據需求選擇藥品或是食品，另外也應以食用者年齡選擇合適劑量。

小兒神經科主治醫師黃正憲分享，許多人認為B群是水溶性「多吃沒關係，反正會隨尿排掉」，不過以患者食用情況為例，一名成年人1天服用3次名為「Kentamin」高單位B群，導致濃度高於2000pg／mL超標，隨即遭醫師減量為1天1顆，3個月後數值仍破表，果斷不食用後，數值才回到729pg／mL正常範圍。

另外「B6」過去被認為成人每天吃100mg屬安全值，不過根據EFSA（歐洲食品安全局）最新報告顯示，成人每日攝取B6僅為12mg，但是仔細一看市售處方，包括「​Kentamin」、某日藥1顆就含50mg，直接超標4倍，若1天服用3次，​長期過量攝取B6具有「神經毒性」，反而會導致手腳麻木、感覺異常，本末倒置。

黃正憲指出，不僅成人應注意每日攝取量，兒童的神經系統更是脆弱，包括4至6歲孩童每天B6攝取上限約4.5mg、​7至10歲約8mg、​11至14歲約10.7mg，​當10歲孩童吃一顆含50mgB6的藥品Kentamin，其攝取量為安全上限的6倍，相當驚人；然而​兒童的神經系統正在發育，B6 中毒造成的周邊神經病變，包括手腳麻、痛、感覺遲鈍，甚至可能無法精準表達，都是容易被忽略的成長期傷害。

醫師提醒，應依需求區分藥品及食品補充，以免過量。

因此黃正憲直言，應「精準醫療，斤斤計較」，強調食用前需​分清楚「藥」及「食品」差異，針對上述「Kentamin」或某日藥等高劑量產品，是設計給「特定神經疾病」治療用，若要​日常保養，應選擇「食品級」，如一般綜合維他命，B6含量通常在2至6mg，相對安全；同時提醒，​除非醫師處方，否則別讓孩子碰這類高劑量B群，另外「均衡飲食永遠是最好的B群來源」。



