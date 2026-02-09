維他命C不是吃越多越好！藥師警告：過量吸收率砍半，還增加腎結石風險

每天吃超過2000毫克維他命C，可能出現噁心、腹瀉、腎結石等問題。（Gemini生成示意圖）

不少人認為維生素C（維他命C）吃越多越好，尤其是市面上動輒就有500毫克、1000毫克的發泡錠或保健食品。藥師廖偉呈提醒，其實劑量過高不僅吸收率下降，還可能增加腎結石風險，吃得再多也等於浪費錢，還傷身。

高劑量不等於高吸收

廖偉呈指出，人體對維生素C的吸收有上限。單次低於200毫克，幾乎可以完全吸收。單次500毫克，吸收率約73%，已經有部分浪費。單次1250毫克，吸收率僅約49%，幾乎一半隨尿液排出。很多人以為劑量愈高愈好，結果吃越多反而身體吸收越少。

聰明補充維生素C的3個方法

1.少量多次：一天總量可分成3到4次服用，每次不超過500毫克，提高吸收率。

2.選擇緩釋劑型：特殊製劑可讓維生素C慢慢釋放，維持血液濃度，避免一次吃太多造成浪費。

3.雙層磷脂質劑型：新型膠囊結構可模擬細胞膜，讓維生素C更容易進入細胞，減少隨尿液流失。

過量要小心，腎結石風險升高

廖偉呈提醒，成人每天維生素C上限為2000毫克。超量攝取可能出現噁心、腹瀉、腎結石等問題。因此盡量不要超過每天上限2000毫克，若一次攝取500毫克以上，務必多喝水。



