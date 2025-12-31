維他命C飯前還飯後吃？感冒吃維他命C有效？專家揭「正確保健觀念」
在台灣，維生素C是最常補充的維生素之一，根據國民營養調查指出，是成年人膳食補充品的第4名，那我們到底有沒有必要吃維生素C補充劑呢？維他命C每天吃多少量？什麼時候吃最好？《優活健康網》特選此篇，解答有關維生素C的功效與副作用迷思，讓民眾一次看懂。
維生素C是人體無法自行生成的營養素，也是最廣為人知的維生素，有抗氧化、維持正常膠原蛋白合成的功能，許多現代研究也認為維他命C有助預防心血管疾病或癌症。維生素C也是黑色素生成酵素的抑制劑，所以坊間也有許多產品標榜補充維生素C可以幫助美白。
維他命C的功效有哪些？
維生素C為人體必需的營養素，意即人體無法自行製造，需要透過攝取而得的營養素，參與許多人體機能，補充劑的健康功效方面主要有以下四種
幫助鐵質吸收
因為人體是以血基質鐵（二價鐵）方式吸收鐵離子，然而除了動物性來源以外，絕大部分的食物鐵都是較難吸收的三價鐵，需要在胃、腸轉換成二價鐵才能吸收。維生素C可以在腸道中幫助三價鐵轉變成二價鐵，大幅提升鐵吸收率。
抗氧化
人體需要的維生素中，只有維生素C與維生素E具有抗氧化力，而維生素C為水溶性物質，因此負責細胞內與細胞外的抗氧化，能減少自由基對人體的傷害。
幫助膠原蛋白生成
人體在合成膠原蛋白的過程中，需要維生素C的參與，因此在缺乏維生素C的狀態下，人體合成膠原蛋白的效力也會減低。
過去也有研究發現，補充維生素C能刺激纖維母細胞的合成效率，與減少自由基破壞膠原蛋白結構，幫助體內膠原蛋白含量增加。
美白效果
人體在合成黑色素過程中，維生素C可發揮抑制黑色素合成酵素的作用，因此坊間皆流傳補充維生素C可以幫助美白。然而，目前在臨床實驗上尚未有確切定論（連結），因此若要透過補充維生素C美白者，要注意不要過量。
提升免疫力，但預防或改善感冒效果不佳
研究確實發現，補充維生素C的實驗動物或人體，免疫細胞數量或活性有顯著增加，因此維生素Ｃ可能可以幫助提升免疫力。
然而，在對於預防感冒或縮短感冒時間方面，有文獻統整了約30個研究，共有11,306個參與者，而其中有6,105位常態補充維生素C，感冒罹患機率只減低了5%，而且罹患感冒後，成年人整體時程約縮短7.7%，小孩子縮短13.3％。
對於已經感冒才吃維生素C的人，是無效的！以上述數字，其實只減少了半天左右時間，所以補充維生素C對於預防感冒或者改善感冒效果並不是很好，這一切也可能與維他命C吸收有關。
維他命C每天吃多少量？吸收多少？
每天建議攝取的維生素C約為100毫克，孕婦和哺乳媽媽是120毫克與140毫克。而這個建議量是指預防缺乏的劑量，超過並不是直接超量造成危害。當大量攝取維生素C，其吸收率確實會大幅下降，當攝取量為30～180毫克時，吸收率為70～90%，但每天超過500～1,000毫克時，吸收率即會降低至5成以下。
而且每天攝取200毫克維生素C時，血漿中的維生素C濃度即已達到8成，而攝取到400毫克時就達到飽和，多餘的就會從尿液中排出，所以選擇維生素C補充劑時不需要過高的劑量。
這與維他命C吸收機制有關！傳統維他命C會依靠小腸絨毛細胞的運輸蛋白（SVCT）吸收，當攝取高量的維他命C時，會讓這個運輸蛋白達到飽和，進而大幅減少維他命C的吸收率。現在，則有「微脂體」技術，透過磷脂包覆維他命C形成微脂體。微脂體在腸道則會直接穿透腸黏膜吸收，能大幅提高維他命C的吸收。
什麼時候吃最好？睡前吃可以嗎？
由於維生素C是水溶性營養素，所以並未有特定的時間點吃最好！餐前、餐後、餐間或睡前吃都不會影響吸收。但因為具有酸性，胃部敏感的族群就建議在飯後吃比較好。
另外，因為維生素C劑量會與吸收率成反比，所以若有需要攝取到高劑量維生素C時，建議可以分兩次食用比較好，以免影響到吸收率。
維他命C副作用
高劑量補充會有其功效訴求，但也不要忘記會有健康風險，主要是腎結石與腹瀉：
1. 提升腎結石問題
維生素C的代謝物是草酸，而且當體內濃度飽和後會從尿液排出，也會增加草酸結石風險，有研究追蹤了4.8萬名男性達11年後發現：
常態性補充維生素C：結石風險增加97%
每週攝取7片以下（每片1,000毫克）：結石風險增加66%
每週攝取7片以上（每片1,000毫克）：結石風險增加123%
所以，若為了美白、抗發炎等需求攝取高濃度維他命C時，記得要多喝水，減少草酸食物攝取，可以降低結石風險。
2. 腹瀉
由於人體腸道菌會代謝沒有被吸收的維生素C，每天攝取超過3,000毫克時，這些腸道菌會增加腸道滲透壓而導致腹瀉問題。但若選擇微脂體的維他命C，可以增加吸收率，減少續存於腸道的維他命C，必免腸道菌使用維他命C的腹瀉問題！
維生素C確實對人體會有健康功效，建議可以選擇微脂體維他命C，增強吸收。但建議補充時要注意補充水分，避免造成結石等副作用。
（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析》維他命C什麼時候吃？功效與副作用一次看！）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
維他命C早上吃還晚上吃？營養師揭「正確保健觀念」1種人飯後吃最好
預防骨鬆只有補鈣？研究揭「維他命C」也有用：成人要吃「這份量」
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為維他命C飯前還飯後吃？感冒吃維他命C有效？專家揭「正確保健觀念」
其他人也在看
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 23 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 27
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 248
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 21 小時前 ・ 13
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
中職》兄弟公布釋出選手名單 前經典賽國手入列！
中信兄弟宣布，基於球隊長期發展與整體戰力規劃考量，中信兄弟將進行部分陣容調整。在林書逸與馬鋼因生涯規劃離隊後，中信兄弟今天（12月31日）也正式宣布，於合約期滿後不再續約之名單為吳哲源、楊志龍、黃弘毅、黃鈞聲。現年31歲的吳哲源出身選秀第10輪的低順位，曾在2022年繳出11勝1敗、防禦率2.85的自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 6
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 122