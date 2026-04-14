維他命D該怎麼吃？每天吃多少才夠？營養師揭維生素D功效、補充來源

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

維生素D（又稱維他命D）是我們重要的營養素之一，也是最近最熱門的營養補充劑！但你知道維生素D的來源是什麼嗎？該如何正確攝取維生素D？每天需要吃多少維生素D才足夠？還有每日的攝取量上限是多少？《優活健康網》特選此篇，讓營養師一次告訴你。







維生素D兩種來源



維生素D來源可以分成兩種，一種是自體生成，另外一種由飲食獲得，包含食物與補充劑形式。

1. 人體曬太陽後可以生成維生素D

人體皮膚中含有膽固醇，陽光中的UVB穿透皮膚時會使膽固醇形成維生素D3的前驅物（cholecalciferol），進入血液中與飲食來源的維生素D一起，再由肝臟與腎臟活化成具有活性的維生素D。

廣告 廣告

但因為防曬、室內的生活型態與天氣影響，讓我們不容易曬足夠太陽；再加上有研究顯示，曬太陽所獲得的維生素D會因人種、體質而有所差異，所以我們難以從曬太陽獲得足夠的維生素D。

2. 怕曬黑，隔著窗戶曬太陽會生成維生素D嗎？

沒辦法！因為窗戶會濾掉能促進維生素D生成的光，但會促進黑色素生成的光仍會穿透玻璃，所以怕黑的人隔著窗戶曬仍會曬黑，且沒辦法生成維生素D。

3. 維生素D的食物來源

富含維生素D的食物較少，主要有：

高油脂的魚類：野生鮭魚（240～990IU／100克）、養殖鮭魚（240IU／100克）、鯖魚（350～640IU／100克）、沙丁魚罐頭（180～240IU／100克）。

蛋黃：50IU／顆。

日曬或UV處理的菇類：有經過UV處理的菇類，維生素D差異可達到50倍。但大部分的乾燥菇類都是風乾未經日曬，需確認是否經過日曬或UV處理。

營養師提醒，素食者要注意維生素D來源。





維生素D每日建議攝取量與上限量



根據國人膳食營養素參考攝取量第8版，列出維生素D的每日建議攝取量與上限量：

維生素D每天要吃多少？

每日建議攝取量（RDA）或適當攝取量（AI），是指讓大部分的人都不會出現缺乏問題。維生素D的AI值如下：

0～50歲：400IU

51歲以上：600IU

維生素D每天上限量是多少？

每天上限攝取量（UL），是指一般人攝取超過這個劑量時，就有可能會開始出現過量的副作用甚至毒性，但因為台灣人目前缺乏比例高，有許多醫師、營養師會建議以高劑量方式攝取，會超過每天上限攝取量。

0～1歲：1,000IU

1～71歲以上：2,000IU

懷孕與哺乳：2,000IU





為何市售維生素D建議量很低？



因為法規規定，食品的每天建議份量不得超出上限攝取量（UL），因此各家業者都為了保險起見，維生素D的建議份量都以適當攝取量（AI）為準，大概每天在300～500IU。

台灣人的維生素D狀況並不佳，無論是飲食攝取狀況或是血液都不好。

維生素D攝取嚴重不足

在台灣，無論是性別、年齡，維生素D攝取都嚴重不足！女性的維生素D攝取量，連建議量的一半都不到，男性則稍微好一點，但也是嚴重不足的狀態。

維生素D攝取與血液含量現況

維生素D缺乏狀況普遍，女性比男性嚴重

根據國民營養調查，台灣成年男性體內維生素D不足的比例為50%，且有12.8%達到缺乏階段。最嚴重的是19～44歲的族群，不足率達到63%，缺乏率將近5成，顯示台灣男生的維生素D狀況十分不好。

相對於男生，女生狀況更差！成年女性的不足率為69.3%，達到缺乏階段的為29.4%。其中，19～44歲的女性狀況最差，不足率超過8成，缺乏達到42.9%。









註：國民營養調查中，對於維生素D缺乏與否的定義，是源自2011年內分泌學會（endocrine society, ES），但ES在2024年最新指南中指出，因為現行證據無法定義出明確的標準，因此取消了缺乏、邊緣性缺乏與正常的定義。





維生素D補充劑該怎麼吃？



可以吃高劑量來補充維生素D嗎？

根據2011年的指南，台灣人維生素D不足，甚至缺乏機率高，所以會有許多醫師、營養師建議抽血檢驗若有維生素D不足（需注意檢驗不穩定與誤差），可以採行高劑量的補充，若沒有不足或缺乏，照建議攝取量即可。

不過，2024年的指南取消了「缺乏」的定義，也同步取消積極補充與治療方針，僅建議採用正常性的補充。

所以營養師認為，劑量取捨變得見仁見智了，沒有必要與時效性要採行高劑量，但在沒有毒性與副作用中下，高劑量也可以作為一種選擇。如果要吃高劑量的話，也建議要定期追蹤維生素D的狀況，避免長期補充反而造成過量問題。

高劑量比低劑量維生素D有效嗎？

如果想提高體內維生素D含量，高劑量會比低劑量來得有效與快速。

【文獻一】

49位維生素D嚴重缺乏的青春期受試者，分成每天攝取低劑量（400IU）或高劑量（2,000IU），補充16週後血液維生素D的狀況：

低劑量：23.5%充足、15.5%不足、61%缺乏。

高劑量：56.5%充足、39.1%不足、4.4%缺乏。

【文獻二】

340位維生素D嚴重缺乏的青春期受試者，分成每週攝取低劑量（1,400IU） 或高劑量（ 14,000IU），補充1年後血液維生素D的狀況：

低劑量：男生從16納克每毫升提高至20納克每毫升，女生從14納克每毫升提高至17納克每毫升。

高劑量：男生從16納克每毫升l提高至35納克每毫升，女生從13納克每毫升提高至38納克每毫升。

【文獻三】

90名維生素D不足的成年受試者，分成每週高劑量（60,000 IU/週）或每天低劑量（1,000 IU/天），補充10週後血液維生素D的狀況：

低劑量：從11.79 ± 5.39納克每毫升 提高至18.49 ± 10.34納克每毫升。

高劑量：從11.58 ± 7.30納克每毫升提高至39.91 ± 12.79納克每毫升。

維生素D多久吃一次比較好？

如果是以等倍數劑量來說，如：每天600IU、每週4,200IU、每月18,000IU相比，會建議每天或每週吃，效果會比每月吃來的好。

維生素D什麼時候吃比較好？

由於維生素D是脂溶性維生素，會建議要有油脂一起會比較好吸收，所以建議是在餐食附近吃效果會最好！由於市面上很多維生素D是滴劑，建議可以滴入早餐的奶茶、咖啡一起食用。





維生素D補充劑每天要吃多少量



根據內分泌學會2024的建議，一般成年人不需要特別加量補充，只要依據政府的每日營養攝取量來攝取即可！所以，只要照著滴劑的建議量，一次1～2滴就可以了。

（本文獲好食課授權轉載，原文為：營養師解析⟫維生素D怎麼吃？快速了解補充劑來源、每日建議量與上限量！）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

吃綜合維他命「死亡風險高5%」！6類維他命「過量攝取」當心副作用

缺乏「維生素D」不只骨質疏鬆！醫揭「4大隱藏危機」恐讓免疫力下降



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為維他命D該怎麼吃？每天吃多少才夠？營養師揭維生素D功效、補充來源