維修意外啟動機器！他遭大型粉碎機碾碎 媽媽當場目睹「剩一條腿」崩潰

一名年輕男子在維修大型粉碎機時，因機器未完全斷電並意外啟動，被捲入機器內僅剩一隻腿完好。圖／翻攝自微博「千言娛樂記」

中國大陸安徽淮北一處工廠於12月5日發生嚴重工安事故，一名年輕男子在維修大型粉碎機時，因機器未完全斷電並意外啟動，被捲入機器內僅剩一隻腿完好，最終不幸身亡。事發過程被正在現場作業的男子母親目睹，情緒近乎崩潰。

根據陸媒報導，死者妻子王姓女子向媒體描述，事發當天粉碎機因草料堵塞停止運作，男子依指示進入機器內部進行檢修。然而在維修過程中機器並未切斷總電源，男子身上又攜帶遙控器。

工廠負責人向媒體表示，男子可能在機器內部作業時不慎碰觸遙控器，導致設備突然啟動，釀成悲劇。現場為大型粉碎機設備，高度約五至六米，需經由樓梯或吊車才能進入。機器一旦運轉速度極快，使男子無法及時脫困。

廣告 廣告

事故發生後，男子母親情緒激動，悲痛萬分。王姓女子表示，家屬目前最關切事故責任與後續賠償問題，但對工廠方面初步提出的賠償金額感到不滿，雙方仍未達成一致，因而尋求媒體協助，希望事件能獲得更多關注。工廠負責人則表示，願意承擔應負的責任，但需要分期支付，並與家屬繼續協商處理後續事宜。

此外，今年夏季雲南一間網紅燒烤店亦曾發生店主維修冰櫃時因未斷電而觸電身亡的事件，再度凸顯工業及電器維修時「斷電作業」的重要性。安全專家提醒，維修大型機械或電器設備前，應嚴格遵守停機、斷電、拔除控制設備等安全流程，以避免類似事故再次發生。

事件曝光後，不少網友也紛紛留言感嘆，「她婆婆親眼看到兒子掉進粉碎機，不敢想得多心痛啊，以後都忘不掉，真的建議帶去醫院看一下，心理承受能力差的，真的一輩子忘不掉」、「為什麽給人家賠償還分期付款」、「這個媽媽好命苦，生他養他，親眼看他變成肉沫」、「我表哥就是這樣走的[，進去了半身內臟都出來了」。



回到原文

更多鏡報報導

情侶出國旅行「男友獨自升商務艙」 妹子心寒：我不是他優先的考慮

報告老師：我的作業被吃掉了！ 小鹿闖教室啃食考卷畫面曝光

女性不能上學、墮胎非法…阿富汗母「重石砸女兒肚子」盼流產！她喝偏方險喪命