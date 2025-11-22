維修老電扇 代代相傳家中回憶 (圖)

天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？ 別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？ 手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！ 常見的進補體質與飲食建議 中醫體系醫療長周宗翰醫師提醒，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！ ．氣虛型→容易累、說話有氣無力、常感冒你該這樣吃： 以「補氣」為主。可適量食用 山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。要避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。 ．血虛型→臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷你該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。要避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。 ．陽虛型→手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉你該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。要避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。 ．陰虛型→口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘你該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。要避開

常春月刊 ・ 3 小時前