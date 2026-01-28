維冠大樓倒塌近10年 李鴻源：各縣市應積極盤點潛在危樓

台南永康區的維冠金龍大樓於民國105年2月6日因地震倒塌，至今已近10年。國民黨立委謝龍介、柯志恩與內政部前部長、國政基金會副董事長李鴻源舉行記者會。（丁上程攝）

台南永康區的維冠金龍大樓於民國105年2月6日因地震倒塌，至今已近10年。國民黨立委謝龍介、柯志恩與內政部前部長、國政基金會副董事長李鴻源舉行記者會。李鴻源指出，地震如影隨形跟著台灣，且只要遇到6級以上地震，各縣市都會有大量老屋倒塌，各縣市首長都應該要積極盤點潛在危樓，並推動防災型都更；謝龍介則表示，任內一定會做一棟防災示範樓，屆時要請李鴻源多幫忙。

李鴻源表示，2013年底他在擔任內政部長時，有將各縣市斷層帶、地震區等圖資提供給各縣市政府，其中可能有危害的建築，台北市有5棟、新北市跟台南市各有3棟，內政部願意配合地方政府來改善，但他離開內政部後各縣市政府都沒有下文，10年前維冠大樓也在內政部提供的圖資當中，讓他感到相當難過，如果那時候有處理，應就不會造成如此嚴重的災害。

廣告 廣告

李鴻源強調，地震可以說是如影隨形跟著台灣，鄰近台灣的日本都有長期規畫防災型都更，但台灣卻不太推動防災型都更，「地方縣市首長要選擇做對的事或是討好市民的事，但討好市民的事情好做，對的事情卻是政治自殺。」李直言，未來的縣市首長還是要面對這些「對的事」。

李鴻源建議，盼未來各縣市首長上任後，能夠積極與結構技師、土木技師公會合作，將轄下可能的危樓都找出來，並且有計畫地「做你該做的事」，地方鄉親也應該對願意專業面對問題的首長與以掌聲，「民選首長會猶豫要不要做，但鄉親真的要支持鼓勵他們。」李直言，未來也會盡義務好好監督這些首長，好好落實保護生命財產。

謝龍介表示，維冠大樓倒塌至今近10年，中央、地方究竟做了什麼改善、防範了什麼？921大地震前就存在、超過30年以上的老屋，全台超過500萬棟，但老屋更新推動牛步，必須要更積極審視過去設計，發掘更多可能的危樓。

謝龍介強調，台南、高雄一定會去做，現今台南市內針對違老建築開了超過3000張紅黃單，但許多老人家仍住在這些建築當中，除了紅黃單追蹤的人力是否不足，高齡者的安置地點也很重要，未來更要積極推動「地震保險」。

柯志恩則表示，他山之石可以學習，日本對於防災值得借鏡。佩服日本把防災當最嚴重的一天在做，這些可以救你一命，不是像台灣掃個碼或者待著就沒事。柯強調，政府應該要普遍性宣傳，哪些步驟可以自救，讓民眾習慣性準備、慣性反應方法，如果敢去面對最不舒服狀態，有個架構之後，才有辦法應急。

【看原文連結】