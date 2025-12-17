維冠大樓救災英雄成「詐團導師」 台南市消防分隊長遭羈押禁見

台南市消防局前分隊長洪育仁涉嫌擔任詐團榮譽導師。（圖／翻攝自Google地圖）





台南市消防局前分隊長洪育仁曾是2016年維冠大樓的救災英雄，如今卻涉嫌擔任詐騙集團協助吸金的「榮譽導師」，於15日遭到台南地檢署搜索，並且被台南地院認定涉嫌重大裁定羈押禁見。對此台南市消防局也做出回應。

台南市消防局表示，接獲相關檢舉與通報後，已即刻配合台南市政府政風處依法啟動調查程序，並全力配合司法機關釐清事實真相，絕不包庇，亦不護短。

市長黃偉哲對此表示，「市府團隊對於公務人員違失行為，一向秉持依法行政原則，相關案件一律依法辦理，絕不寬待。」市府並已責成相關單位全力配合調查，以維護公務體系廉潔與市民信任。

消防局長楊宗林表示，為維護公務紀律與消防機關形象，消防局已對該員進行行政懲處並移付懲戒，且主動將內部調查結果移送司法機關偵辦，並於昨（16）日法院裁定羈押當日立即依法停職，確保消防勤務正常運作、不受影響。

消防工作攸關市民生命財產安全，廉潔操守為本局最基本且最重要之核心價值。對於任何違法失職、損害機關形象之行為，消防局秉持「零容忍」立場，任何違反法令，必將依法究責，決不姑息。

台南市消防局表示，將持續強化廉政教育與防詐宣導，落實督導管理，防杜類似案件再度發生，以實際行動回應社會各界的關切與期待。

