維冠救災英雄搞詐騙！消防分隊長吸金千萬遭羈押禁見…台南消防局認了

記者林昱孜、吳泊萱／台南報導

台南市消防分隊長洪育仁曾獲鳳凰獎殊榮，如今卻成為詐騙集團打手，狠詐南部警義消。（圖／翻攝市府網站）

台南市消防局消防分隊長洪育仁，曾在維冠大樓倒塌案中積極救災，獲「鳳凰獎」殊榮肯定，如今卻被踢爆涉嫌參與境外吸金平台，在南部警義消圈鼓吹投資吸金，造成多人受害，損失金額破千萬。台南地檢署15日發動搜索逮捕洪男，並於昨日（16日）向台南地院聲請羈押禁見獲准，目前台南市消防局已依法將洪員停職處分。

台南地檢署指出，洪育仁涉嫌非法吸金，經訊問後雖否認犯行，但根據相關事證可認定洪男涉犯詐欺罪、違反銀行法等多項罪證，且罪嫌重大。由於洪男否認犯行，又與同案被告為同財共居的家庭成員關係，加上目前仍有犯罪成員及被害人尚未到案，為了避免勾串滅證，向地院申請羈押禁見。台南地院已於昨日（16日）裁定予以羈押禁見。

台南消防分隊長洪育仁涉嫌非法吸金詐騙，遭羈押禁見，台南市消防局公告已將洪員停職。（圖／翻攝市府網站）

據了解，洪育仁涉嫌在詐騙集團擔任「榮譽導師」，透過推銷低投資、高報酬方案，鼓吹警義消加入投資，以「龐式騙局」手法詐騙，不法吸金高達數千萬元。

台南市消防局證實洪育仁已遭法院裁定羈押禁見，強調接獲檢舉後，立刻配合市府政風處啟動調查程序，並配合司法機關釐清事實，決不包庇，也不護短。

台南市長黃偉哲強調，市府團隊對於公務人員違失行為，一向秉持依法行政原則，相關案件一律依法辦理，絕不寬待。市府已責成相關單位全力配合調查，以維護公務體系廉潔與市民信任。

台南市消防局長楊宗林回應，為維護公務紀律與消防機關形象，消防局已對洪員進行行政懲處並移付懲戒，且主動將內部調查結果移送司法機關偵辦，並於昨日（16日）法院裁定羈押當日立即依法停職，確保消防勤務正常運作、不受影響。

