維冠救災英雄誘上百同袍投資詐5000萬 消防鳳凰獎得主遭依詐欺罪收押

洪育仁榮獲消防最高榮譽鳳凰獎時，台南市長黃偉哲還曾親自授獎給他。台南市政府

台南地震維冠大樓倒塌的救災英雄洪育仁，日前被踢爆擔任投資平台「AGW-MS」台灣區榮譽導師，狂向警義消、親友鼓吹投資，佯稱「投資1萬美元，升到V4可領新台幣200萬元」，初估警義消圈就有逾百人受害，損失金額高達5000萬元。台南地檢署前（15日）拘提洪育仁及主要下線，並搜索住處及先前服務的土城分隊辦公室，查扣筆電、手機等通訊設備。因洪育仁對案情避重就輕，檢察官擔心洪育仁有勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞，昨向法官聲請羈押獲准。

檢方指出，這起吸金詐騙風波事出突然，專案小組初步掌握洪育仁涉案證據才展開行動，至於詳細的被害人數、損失金額，仍待擴大釐清。

《鏡報》日前踢爆消防分隊長洪育仁（52歲）主打「低本金、高獲利」的前景，短短不到一年成為「吸金巨頭」。專題報導刊出後引起檢調重視。經台南市調查處歷經多日蒐證並傳喚多名被害人後，檢調前天持法官核發搜索票前往洪育仁及多名主要下線幹部住處，查扣電腦、手機等資訊傳播設備。因洪育仁對諸多案情三緘其口，檢察官擔心洪與其他下線串供，昨天向台南地院法官聲請羈押獲准。

洪育仁的吸金手法是典型的「龐氏騙局」。他主打「低本金、高獲利」的前景，聲稱「投資1萬美元，升到V4可領新台幣200萬元」，並以「每天、每月都能提現」為誘餌。他甚至成立LINE投資群組分享經驗，吸引同袍「小額試水溫，再逐步加碼」。

洪育仁在臉書上自我宣傳是AGW-MS 投資平台榮譽講師。消防署、翻攝臉書

憑藉驚人的業績，洪男成功拉到許多下線，光是他成立的群組成員就超過170人，其中包含逾百名警義消。但這場美夢在11月初破滅，「AGW-MS」突然關帳，初估光警義消圈的損失金額就高達5000萬元。平台關帳後，被害人衝到分隊質問，洪男卻「一問三不知」，甩鍋態度引發不滿，一度傳出黑道介入關切。

據悉，洪育仁去年10月接觸AGW-MS投資平台，當時約15名警義消加入，都有領到高額配息分紅，好康逗相報，狂拉下線擴展組織，全國也有不少打火兄弟和一般民眾捲入龐式騙局，粗估有500人，確切受害人數仍待估算。

這場風暴在南部警消圈瀰漫恐慌氛圍。受害警義消既是龐式騙局的受害者，也是推廣者。他們因曾積極幫洪男拉下線且獲得配息分紅，面臨司法調查和公務員懲處的風險，恐被視為共犯，多數人因此「啞巴吃黃連不敢報案」。

台南市消防局今天證實洪育仁遭到羈押，該局表示上個月20日、事件發生時已將洪育仁調離非主管職務，並以「兼差」為由懲處2小過，如今因案遭到羈押，該局將儘速召開考績會處理。



