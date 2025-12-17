維冠救災英雄「騙同僚吸金5000萬」聲押獲准 台南消防局證實：已依法停職

台南市消防局消防分隊長洪育仁(右)，曾獲頒鳳凰獎，因涉嫌吸金遭聲押獲准。翻攝台南市消防局臉書



在2016年台南大地震，維冠大樓倒塌的救災英雄台南市消防局消防分隊長洪育仁，因為鼓吹警義消、親友鼓吹投資，以「投資1萬美元，可領新台幣200萬元」為號召，上百人受騙上當，吸金達5000萬元。台南地檢署日前搜索、拘提洪育仁等人住處及辦公室，昨天（12／16）檢察官向法官聲請羈押獲准。對此，台南市政府消防局新聞稿也證實，並且已將洪育仁依法停職。

據了解，洪育仁涉嫌在詐騙集團擔任「榮譽導師」，透過推銷低投資、高報酬方案，鼓吹警義消加入投資圈套，以老派的「龐式騙局」手法詐騙，吸金高達數千萬元。

台南地檢署指出，洪育仁涉嫌非法吸金，訊問後雖否認犯行，但根據相關事證可認定洪男涉犯詐欺罪、違反銀行法等多項罪證，且罪嫌重大。另外，洪男否認犯行，又與同案被告妻子曾姓女子、兒子洪姓男子，是同財共居的家庭成員關係，且尚有犯罪成員及被害人尚未到案，為了避免勾串滅證，向地院申請羈押禁見。台南地院昨已裁定羈押禁見。

對此，市長黃偉哲表示：「市府團隊對於公務人員違失行為，一向秉持依法行政原則，相關案件一律依法辦理，絕不寬待。」市府並已責成相關單位全力配合調查，以維護公務體系廉潔與市民信任。

台南市消防局長楊宗林表示，為維護公務紀律與消防機關形象，消防局已對該員進行行政懲處並移付懲戒，且主動將內部調查結果移送司法機關偵辦，並於昨法院裁定羈押當日立即依法停職，確保消防勤務正常運作、不受影響。

