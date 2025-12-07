維吉尼亞大學最高薪教授不幹了，決定給自己的學生打工！57歲數學大神小野健，為何拋棄終身教職投奔AI產業
這是一場當代數學界關於人類智慧與機器演算的豪賭：一位曾自詡為「天然智慧」的頂尖學者，如何在AI的浪潮下經歷存在危機，最終選擇與昔日門徒聯手，試圖改寫數學探索的邊界。
在維吉尼亞大學（University of Virginia）的校園裡，小野健（Ken Ono）這個名字代表著一種近乎傳奇的權威。作為當今世界最傑出的數論學家之一，他的職業生涯軌跡就像他研究的複雜函數一樣，充滿了令人意想不到的轉折。《華爾街日報》指出，這位57歲的日裔美籍教授，不僅在學術殿堂裡解開了困擾數學界百年的拉馬努金（Ramanujan）難題，如今更離開了許多人夢寐以求的終身教職，搬往美國大陸另一頭的矽谷，成為一家人工智慧（AI）新創公司的第15號員工。
其實小野健的身影，本來就不只出現在數學系的課堂與研究室裡，他也經常出現在那些與數學看似毫無交集的場域：他在好萊塢指導電影《天才無限家》（The Man Who Knew Infinity，講述印度數學天才拉馬努金一生的傳記電影）的拍攝、在奧運泳池畔用公式幫助美國隊奪金、甚至穿著夏威夷襯衫，出現在Super Bowl期間的啤酒廣告裡，嚴謹地論證「64卡路里確實小於80卡路里」。然而，這位被譽為數學界「文藝復興人」的學者，卻做出了他人生中最不可思議的一個決定：向他所工作的大學遞出了辭呈，
更令人跌破眼鏡的是，他的新老闆，是他曾經的學生——年僅24歲的洪樂潼（Carina Hong）。
就在幾年前，如果有人告訴小野健他會加入一家AI公司，他大概會發出一陣爽朗的笑聲，然後用他在演講開場時慣用的段子回應：「大家好，我叫小野健，我是NI，」他會指著自己的腦袋說，「我是自然／天然智慧（Naturally Intelligent），不是人工智慧。」這位曾經的AI懷疑論者，如今卻正準備用餘下的職業生涯，去打造一個數學界的「超級大腦」。
天才少女與她的「公理」
這場震動數學界的「師徒易位」，源於一位履歷華麗到連AI都可能感到自卑的年輕女性。
出生於中國、現年24歲的洪樂潼，年少時便展現出驚人的數學天賦，靠自學英文閱讀高深數學教材。她的學術生涯宛如按下了快進鍵：僅用三年時間便從麻省理工學院（MIT）畢業，期間榮獲美國本科生數學研究最高榮譽——摩根獎（Morgan Prize），以及專門表彰傑出女性數學家的舍費爾獎（Schafer Prize）。隨後，她以羅德學者（Rhodes Scholar）的身份前往牛津大學研究神經科學、然後轉戰史丹佛大學（Stanford），攻讀法律與數學的雙博士學位。
然而學術象牙塔的按部就班，顯然無法滿足洪樂潼的野心。在史丹佛校園附近的一家咖啡館裡，這位天才學生喝著抹茶拿鐵，啃著艱澀的數學論文，結識了Meta的AI科學家舒博·森古普塔（Shubho Sengupta）。兩人在無數個午後的閒聊中碰撞出了一個瘋狂的想法：為什麼不將大語言模型的強大算力，引入到最純粹、最抽象的數學證明中？
洪樂潼想起了晶片巨頭AMD執行長蘇姿丰（Lisa Su）的一句名言：「迎難而上，去攻克最難的問題。」
對於洪樂潼來說，數學研究本身就是一種極致的磨礪。她在接受《華爾街日報》專訪時表示：「研究型數學就像是用頭去撞牆，那是一種痛苦的磨礪，但我正喜歡這點。」於是，她做出了輟學創業的決定，創立了「Axiom Math」這間新創公司。Axiom，意為「公理」，是數學推導的基石與起點。她的願景宏大而具體：打造一個能夠進行邏輯推理、發現新問題，並能自我驗證證明的「AI數學家」。
憑藉著這一願景，洪樂潼成功完成了6,400萬美元（約合新台幣20.8億元）的種子輪融資——有趣的是，公司內部的極客員工們打趣道，6400萬正好是2的6次方，下一輪融資目標應該是2的7次方。拿到資金後，她除了從Meta挖來了頂尖的AI研究員，更撥通了昔日導師小野健的電話。身為Axiom執行長的洪樂潼說：「小野健是許多數學系學生的偶像，這是一個理所當然的決定。」
小野健小檔案
年齡：57歲
學術成就：專攻數論，尤其在整數分拆、模形式（Modular Forms）與拉馬努金（Ramanujan）的研究上享譽國際。曾任埃默里大學、威斯康星大學麥迪遜分校教授。
跨界事蹟：
游泳顧問——利用數學模型分析游泳姿勢，協助維吉尼亞大學泳隊及美國奧運選手（如Kate Douglass, Paige Madden）提升成績。
電影顧問——擔任電影《天才無限家》數學顧問及副製片人。
廣告明星——出演Miller 64啤酒廣告，用數學證明其卡路裡優勢。
新職位——Axiom Math創始數學家（Founding Mathematician）。
頂尖數學家的頓悟：人類的領先優勢正在消失
對於小野健而言，接受這份工作並非一時衝動，而是一場深刻的「存在危機」後的重生。長期以來，小野健一直認為數學研究中那些依賴直覺、抽象思維與靈光一閃的創意部分，也是人類最後的堡壘。他曾自信地認為，AI要在純數學領域取代人類，至少還需要幾十年的時間。畢竟，AI擅長處理已知的模式，而數學家是在未知的海洋中捕撈真理。
然而，這種自信在去年春天的一次研討會上崩塌了。
當時，他受邀前往柏克萊，參加一場由30位頂尖數學家組成的閉門測試。他們的任務是篩選出一系列高難度的研究級問題，用來測試最新的AI模型。測試的結果卻讓小野健感到「頭皮發麻」。小野健回憶起當時的震撼：「我與這些模型之間的領先優勢正在縮小，而在那些不屬於我專長領域的數學問題上，我感覺這些模型已經遠遠把我甩在身後。」
那次研討會後，小野健經歷了長達數月的迷惘，他形容那是一種「為自我身份哀悼」的過程。如果機器能夠比人類更快、更準確地進行推理，那麼數學家的存在意義是什麼？在無數個失眠的深夜，當小野健打開iPhone，嘗試與AI模型進行「超高層次」的數學對話時，恐懼逐漸轉化為興奮。這位曾攻克拉馬努金難題的數學家說：「我頓悟了， 因為我意識到，這些模型提供的不是威脅，而是一種截然不同的、做數學的方式。」
小野健覺得，自己其實是多了一位不知疲倦、博學多聞的新同事。
走出舒適圈的「創始數學家」
除了AI技術的衝擊，學術界日益複雜的政治環境也推了一把。隨著美國司法部將矛頭對準高等教育，科研經費的不確定性增加，加上身為教務長STEM顧問的他，發現自己花在行政與政治事務上的時間，已經遠遠超過了做數學的時間。小野健說：「我有幸參與改變世界運作方式的進程，作為一名純粹的數學家，這樣的機會實屬少見。」
於是，他決定打包行李，帶著妻子和愛犬Mochi，橫跨美國大陸搬往帕洛阿爾托（Palo Alto），正式成為Axiom的第15號員工。這家充滿矽谷駭客文化的新創公司，最初給他的職稱提議是帶有戲謔性質的「首席數學男」（Chief Math Guy），經過幾番商討，最終定名為更具分量的「創始數學家」（Founding Mathematician）。
在這個新職位上，小野健的任務不再是發表論文，而是訓練AI。他將設計那些只有真正理解數學深層原理才能解出的代表性難題，並起草一套基準體系，用來衡量AI系統的表現。小野健如此比喻他的工作：「把它想像成給水手繪製地圖吧，在你揚帆去發現新大陸之前，你需要知道自己身在何處、哪些地方已經被探索過了。」
值得一提的是，儘管Axiom提供了優渥的條件，但小野健強調他並非為錢而來。作為維吉尼亞大學薪酬最高的教授之一，他甚至拒絕了其他AI公司開出的更豐厚報酬與股權。雖然離開了全職教職，小野健並未完全切斷與學術界的聯繫，他仍將遠端指導維吉尼亞大學的學生，並繼續與該校的專業表現與數據分析總監洛根·雷東多（Logan Redondo）合作。
Axiom Math的辦公室裡，會議室以龐加萊（Poincaré）、高斯（Gauss）、圖靈（Turing）等歷史上偉大的數學家命名。這裡聚集了一群像小野健這樣，在傳統領域功成名就，卻渴望在AI時代尋找「傳世之作」的頂尖大腦。全球科技巨頭如Google DeepMind、OpenAI以及由Robinhood創始人創辦的Harmonic，都在數學超級智能的賽道上狂奔。投資人押注這項技術將徹底改變從軟體驗證、物流優化到金融工程的每一個角落。
在這場技術狂歡中，小野健仍保持著一位數學家特有的冷靜與浪漫。因為他知道，即便Axiom成功打造出了數學超級智慧，人類的好奇心依然不可替代：「即便我們實現了超級智慧，仍會有一些數學問題無解，我也依然會繼續尋找答案。」或許這就是小野健在AI時代給出的最新「公理」：技術或許可以無限逼近真理，但唯有人類才懂得追尋真理過程中的痛苦與狂歡。
