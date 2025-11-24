維吉尼亞級攻擊潛艦「馬薩諸塞號」交付 美海軍預計2026年春成軍服役

美國最新一艘「維吉尼亞級」快速攻擊核潛艦「馬薩諸塞號」（USS Massachusetts，SSN-798）。 圖：翻攝HII紐波特紐斯造船公司官網

[Newtalk新聞] 美國最新一艘「維吉尼亞級」快速攻擊核潛艦「馬薩諸塞號」（USS Massachusetts，SSN-798）21日正式交付美國海軍。根據《USNI News》報導，這艘潛艦由亨廷頓英格爾（HII）旗下紐波特紐斯造船廠負責建造，採模組化方式在維吉尼亞州與通用動力電船公司格羅頓船廠分段製造。馬薩諸塞號在 2023 年舉行命名儀式，並於今年 10 月完成首次海上測試。

據報導，紐波特紐斯造船廠總裁威爾金森表示，馬薩諸塞號在經過嚴格海上測試後順利交船，是今年團隊的重要里程碑。依照現行規劃，馬薩諸塞號將在 2026 年春季於波士頓港舉行服役典禮，確切日期仍未公布。

廣告 廣告

該系列最後一艘獨立級「皮耶里號」近岸戰鬥艦（USS Pierre，LCS-38）。 圖：翻攝HII紐波特紐斯造船公司官網

與此同時，最後一艘獨立級「皮耶里號」近岸戰鬥艦（USS Pierre，LCS-38）日前也在佛州巴拿馬市完成服役儀式。這艘鋁合金三體艦由 Austal USA 建造，是該設計的第 19 艘、也是最終艦。皮耶里號上週（17 日）離開聖安德魯灣後，將啟程前往加州聖地牙哥母港。

緬因州貝斯鋼鐵工廠也傳來喜事，通用動力旗下 Bath Iron Works 在近日完成「哈維・C・巴納姆二世號」（USS Harvey C. Barnum Jr.，DDG-124）交付。這艘阿利伯克級驅逐艦於 2023 年 7 月完成命名儀式，預計將在明年正式加入大西洋艦隊。

維吉尼亞級核攻擊潛艦「猶他號」（USS Utah，SSN-801）也在上（10）月 25 日於格羅頓舉行命名典禮，吸引超過三千人出席。

維吉尼亞級核攻擊潛艦「猶他號」（USS Utah，SSN-801）在上（10）月 25 日於格羅頓舉行命名典禮。 圖：翻攝HII紐波特紐斯造船公司官網

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美國海軍司令引蜘蛛俠名言 敦促韓國以核潛艇對抗中國灰色地帶戰略

韓美海軍東海大規模聯合軍演 「華盛頓」攜「栗谷李珥」等11艦聲勢浩蕩