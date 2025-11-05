維吉尼亞迎來首位女州長！經濟政策取勝 民主黨「3大戰場」全贏

民主黨籍候選人阿比蓋爾．斯潘伯格當選維吉尼亞州長。 圖：翻攝自 X《Abigail Spanberger》

[Newtalk新聞] 美國於昨日（4）開始進行一系列的地方首長改選，其中莫過於以紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州長的選舉最受矚目。紐約市長由民主黨籍候選人卓蘭．馬姆達尼（Zohran Mamdani）勝出，成為紐約第一位穆斯林市長。紐澤西州由民主黨籍候選人米基．謝里爾（Mikie Sherrill）拿下。而維吉尼亞州長則以民主黨籍候選人阿比蓋爾．斯潘伯格 (Abigail Spanberger)擊敗現任維吉尼亞副州長，共和黨籍的溫瑟姆．厄爾．西爾斯 （Winsome Earle-Sears），成為維吉尼亞第一個女性州長。

斯潘伯格在勝選演說對他的女兒們說：「你們的媽媽將成為維吉尼亞州長，我可以保證，這句話在維吉尼亞州從未有人說過。我和競選過程中遇到的女孩、年輕女性們現在都確信，她們可以成就任何事」。

斯潘伯格與他的女兒凱瑟琳 （Catherine）。圖：翻攝自 X《Christopher Hale》

《華盛頓郵報》表示，斯潘伯格以務實的經濟政策取勝，他也承諾會對抗川普的種種分裂性政策。他的對手西爾斯則主要抓文化議題，比如移民與跨性別政策等，雖然總體上跟著共和黨的方向，但西爾斯並未獲得川普的明確支持，民調上也從未勝出過。

儘管州長選舉不一定符合紅州――藍州的慣性，但此番地方政府的選舉，在一定程度上或可視為明年期中選舉的試金石，藉此看出選民對現政府的意見。

2024 年美國總統選舉的紅州――藍州。圖：翻攝自 X《Pop Base》

斯潘伯格曾擔任郵政檢查員與中央情報局（CIA）幹員，並於 2018 當選眾議員。他在國會中通常扮演了中間派角色，促成兩黨之間的交易，《華盛頓郵報》認為這對於維吉尼亞這個「紫色州」具有重大意義。不過，斯潘伯格也可能在「工作權法」等問題上，與其他民主黨人存在分歧。

至於紐澤西州，據《哥倫比亞廣播公司》（CBS）預估，亦十分由可能為民主黨拿下，也就是候選人米基．謝里爾（Mikie Sherrill）。

