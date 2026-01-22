維園六四燭光成絕響！支聯會國安案今開審 港人寒風徹夜排隊聲援

香港高等法院於今正式開庭，審理備受國際關注的「支聯會」國安案件。（本刊資料照）

香港高等法院於今（22日）正式開庭，審理備受國際關注的「支聯會」國安案件。前「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）的3名核心領袖：68歲的李卓人、74歲的何俊仁以及40歲的鄒幸彤，被控違反《香港國安法》下的「煽動顛覆國家政權罪」。這場審判，不僅象徵著香港昔日作為中國境內唯一能公開悼念六四事件的自由燈塔已遭撲滅，更將決定喊了30年的口號是否將構成重罪，一旦罪名成立，被告最高恐面臨10年有期徒刑。

支聯會過去三十多年來，每年均會在維多利亞公園舉辦燭光晚會，紀念1989年北京天安門事件中遭軍隊鎮壓的民主示威者。這類活動在中國被視為絕對禁忌，但在實施「一國兩制」的香港曾是合法集會，被視為香港相較於中國享有政治自由的重要象徵。然而，自2020年起，港府以新冠肺炎疫情為由禁止集會，同年北京強推《香港國安法》後，支聯會被迫解散，包括「國殤之柱」在內、多座設於大學校園紀念六四死難者的雕塑也遭移除，相關悼念活動從此絕跡。

檢方在開案陳詞中明確指出，本案的核心爭議在於支聯會長期公開宣稱的五大綱領之一「結束一黨專政」，是否構成非法煽動他人實施旨在顛覆國家政權的行為。控方強調，審判重點將檢視這些行為是否意圖「推翻或破壞」中國現行的憲法制度與政府體制。

本案被告之一、擁有劍橋大學學歷的大律師鄒幸彤，自2021年9月遭拒絕保釋以來，已被還押超過1,500天。作為少數仍敢公開挑戰中共當局的民主派人士，她選擇在法庭上為自己辯護，並多次挑戰獄方的不合理規定。她在接受《路透社》訪問時留下了擲地有聲的一席話：「國家可以監禁人民，但鎖不住他們的思想；就像它可以封鎖事實，但無法改變真相。」

儘管鄒幸彤去年曾申請終止審訊，並要求傳喚海外專家學者透過視訊作證，但均遭高等法院駁回。法院援引新修訂的《刑事訴訟程序條例》，以國家安全為由禁止遠距作證。法官在判詞中強調，這項限制對控辯雙方一視同仁，並無不公，並重申法院將依據證據與法律原則裁判，「不會允許審判淪為政治鎮壓的工具」。

儘管當局發布寒冷天氣警告，西九龍裁判法院大樓外仍有數十名市民徹夜排隊旁聽，現場警方亦部署大量警力與車輛戒備。前支聯會常委鄧岳君為了進入法庭，甚至提前數日排隊，他表示這是為了向3位領袖的犧牲致敬，並強調：「公道自在人心，歷史將會見證。」

此案引發國際人權組織高度關注。國際特赦組織亞洲區副祕書長布魯克斯（Sarah Brooks）批評，這起案件與國家安全無關，而是當局試圖改寫歷史，並懲罰那些拒絕遺忘天安門鎮壓受害者的人。人權團體與部分外國政府亦指責北京將法治「武器化」以整肅異己；對此，北京方面則堅持《香港國安法》是讓經歷2019年反送中社會動盪後的香港，得以恢復秩序的必要手段。

